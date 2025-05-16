房屋稅2.0 搞懂三大新制

房屋稅5月開徵，因今年是房屋稅2.0實施首年，不少民眾對稅單有疑問，桃園市稅務局提醒，收到稅單若有疑問，先釐清三大新制。

首先最常見疑惑是「自住房卻被課非自住稅率」，問題可能出在尚未完成戶籍登記，財政部日前已宣布，因今年是上路第一年，考量民眾尚未熟悉新制，原本戶籍登記期限是3月24日，今年特別延長至6月2日，現在還有機會能更正稅單。

第二，民眾常遇到「僅一間自住房，卻不適用1%稅率」，稅務局解釋，「全國唯一自住房屋」須符合三條件，包括申報人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶自住房；房屋未出租、未營業；豪宅不適用，房屋現值須在各縣市標準額以下。

第三，房屋出租卻被課高稅率？稅務局說明，一般出租住宅若想申請較低稅率（1.5%至2.4%），需符合條件，也要在6月2日前持租約向稅務局申報。