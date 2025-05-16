建物加蓋 有條件免稅

當民眾在屋頂或建物旁加蓋棚架、鐵皮屋時，只要這些結構提升房屋使用價值，即便違建，仍會被課徵房屋稅。稅務局提醒，許多民眾以為只要是違章建築、未設戶籍或沒門牌，就不需繳房屋稅，是錯誤觀念，只要建築物具實際使用功能，不論是否合法，皆被視為課稅對象，若未依規定申報，不僅需補繳稅款，還恐挨罰。

稅務局解釋，是否需課徵房屋稅，關鍵在加蓋的結構是否提升使用價值，像屋頂棚架若設頂蓋、樑柱、牆壁或門窗，構造完整、可遮蔽風雨或分隔空間，會被認定具實用功能，故依法應列入課稅；若僅為簡易搭建、無牆無門、僅遮陽或防雨，可免徵房屋稅，不管合法建物或違章加蓋都同樣標準。

稅務局說明，依規定，房屋只要有新建、增建或改建行為，應於完工後30日內主動向稅捐稽徵機關申報房屋稅，房屋稅課徵屬稅務範疇，與建築物是否獲合法建照無關。納稅僅依法履行稅務責任，不代表建物合法。