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企業租車抵稅 五情況不適用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，企業若購買自用小客車（九人座以下、非用於銷售或勞務），不得扣抵進項稅額；即使以租賃方式取得，若實質上具購車性質，也不得抵稅，依規定有五種情況。

依《營業稅法》規定，若租賃合約實質是購車，即使名義上為租賃，因車輛風險與報酬已經轉移，仍不能用來扣抵進項稅額。

常見五種情形包括，第一，租期屆滿後車輛移轉承租人；第二，有買斷選擇權，價格顯著低於市價；第三，租期超過車輛經濟年限四分之三；第四，租金現值達車輛公允價值九成以上；第五，其他可認定風險報酬已轉移的狀況。

國稅局表示，這些情形表面上是租車，實質上如同分期付款購車，因此支付的營業稅不可列為可扣抵進項稅額。

舉例來說，若A公司與B公司約定租期滿後車輛歸A公司所有，即屬第一種情況，A公司每月支付的進項稅額就不能抵減。

此外，若企業直接購買自用小客車，因與營業活動關聯性不足，也不得申報進項稅額扣抵，這項限制目的是在防止企業利用車輛購置規避營業稅。

不過若租賃契約不具購車性質，且車輛由公司統一管理並實際用於本業或附屬業務，非專供高階主管使用，則租金中的進項稅額仍可依法扣抵。

國稅局強調，是否能抵稅，關鍵在於車輛的實質用途與管理方式，而非表面合約形式。

國稅局提醒，若企業誤將不得扣抵的進項稅額列入申報，只要在未被檢舉或查核前主動補報補繳，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，僅需加計利息，可免罰鍰。

國稅局 營業稅

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