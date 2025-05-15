房屋稅2.0上路…房仲提醒設籍期限延至6/2 錯過恐無優惠稅率

房屋稅2.0今年上路，民眾在4月下旬陸續收到房屋稅單，在原定3月下旬的設籍期限前，已掀起一波設籍節稅潮，3月新增戶數12.7萬戶，相當於過去3季總和；不過，房屋稅設籍時間屆滿，4月戶數又回歸常態單月新增1.6萬戶，月減幅度高達87%。專家表示，政府已將設籍期限延長至6月2日，民眾應把握時間完成登記，確保自身的自住房屋稅率優惠。

財政部表示，房屋稅2.0新制自2024年7月1日起施行，2025年5月1日首次開徵。為維護納稅義務人權益，財政部宣布今年期房屋稅自住住家用房屋（下稱自住房屋）辦竣戶籍登記及申報期限由今年3月24日放寬至同年6月2日。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在不動產稅負幾乎都跟設籍條件綁在一起，本來地價稅要有自用住宅優惠稅率就要設籍，房地合一稅要有400萬元免稅也要自用連續設籍滿六年，房屋稅2.0上路後也要設籍才有自住的優惠稅率，因此建議民眾在購屋時就要設籍一次到位，不過各項稅負設籍條件不完全一致，尤其是房地合一稅，民眾都必須特別留意。

內政部統計月報顯示，房屋稅2.0上路前半年平均戶數月增1.1萬戶，上路後到今年3月平均戶數月增4.5萬戶，最後設籍3月份更爆出新增12.7萬戶的天量，不過4月份又減少到新增1.6萬戶，新增戶數月減幅度高達87%，後續觀察是否有來不及設籍的，趕在5月份又出現一波設籍潮出現。

自住房屋稅率之要件包括房屋無出租或供營業情形；供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且應於該屋辦竣戶籍登記；本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內。