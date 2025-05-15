房屋稅2.0新增戶數月減87% 財政部：登記期限延長至6月2日

據內政部資料顯示，「房屋稅2.0」上路前半年、平均每月新增設籍戶數約在1.1萬戶左右，不過2024年7月上路後、到今年3月，新增設籍戶數以每月平均新增4.5萬戶量能前進，最後設籍3月份更爆出新增12.7萬戶的新天量。

不過最後設籍日3月24日截止後，4月又減少到新增1.6萬戶，新增戶數月減幅度高達87%。財政部表示，「房屋稅2.0」新制自2024年7月1日起施行，並在2025年5月1日首次開徵，在維護納稅義務人權益下，將今年房屋稅自住住家用房屋辦竣戶籍登記、申報期限由今年3月24日放寬至同年6月2日，民眾若來不及辦竣戶籍登記的，可在6月2日前完成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在不動產稅負幾乎都跟設籍條件綁在一起，如地價稅要有自用住宅優惠稅率就要設籍；再者房地合一稅要有獲利400萬元免稅、也要自用連續設籍滿六年，如今「房屋稅2.0（囤房稅2.0）」上路後，同樣也要設籍才有自住的優惠稅率，在非自用房屋大幅拉高持有稅率下，催生出去年至今的「自用節稅設籍潮」。

曾敬德建議，民眾在購屋時，設籍最好一次到位，但因各項稅負的設籍條件不完全一致，尤其是房地合一稅，因此民眾必須多加留意。

2023年12月立法院三讀通過《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0），並在2024年7月上路，2025年5月開徵；法案上路後，全國單一自住稅率從1.2%降至1%，自住客有感省稅。