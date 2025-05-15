房租扣除額隨物價調整？ 莊翠雲允諾提書面報告

立委今天提出，綜所稅各項扣除額應隨物價調整，財政部長莊翠雲表示，目前免稅額、標準扣除額、薪資及身障扣除額等已有此機制，至於立委所提各項扣除額全面隨物價調整，包含納入房屋租金扣除額，後續會針對此議題提供書面報告給立委。

立法院財政委員會今天處理財經相關部會主管預算凍結書面報告案，根據會議結果，114年度財政部主管預算凍結案79案、審計部主管4案、行政院主計總處主管19案均處理完竣，准予動支。

朝野立委質詢環節中，民進黨立委吳秉叡、民眾黨立委黃珊珊關切財劃法議題，民進黨立委賴惠員關注制定綜所稅各項扣除額隨物價調整機制的可行性。

列席備詢的財政部長莊翠雲表示，目前稅法規定，免稅額、標準扣除額、薪資及身障扣除額等已有隨物價調整的機制；至於立委所提各項扣除額全面隨物價調整，包含納入房屋租金扣除額等，財政部後續會針對此議題提供書面報告給立委。

根據現行法規，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬若在台灣境內無自有房屋，而需租屋供自住使用，每一個綜所稅申報戶以每年支付租金減除政府租屋補助後，可列報房屋租金支出特別扣除額，最高為新台幣18萬元。

此外，財劃法方面，莊翠雲指出，財政部3月6日再次召開會議，專家、學者、地方政府與會，會中討論指標、權重、調整係數等非常細節的事項，但部分地方政府仍有不同意見，財政部會持續進行相關工作，共識尚待凝聚，很難有具體時間表。

莊翠雲表示，對於新版財劃法所造成的相關爭議，包括影響中央施政，以及中央地方財權、事權分配合理性，和各地方政府之間水平分配沒有達到區域均衡發展目的，行政院已決定提出釋憲，財政部也在進行相關準備作業。