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社區大樓房子、停車位不同稅率？財長莊翠雲承諾重新開房屋稅單

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
立委反映房屋稅出現房屋及停車位不同稅率，財政部長莊翠雲承諾，財政部將統一發函釋，全國統一標準。圖/本報資料照片
立委反映房屋稅出現房屋及停車位不同稅率，財政部長莊翠雲承諾，財政部將統一發函釋，全國統一標準。圖/本報資料照片

目前正值房屋稅繳納期間，國民黨立委李彥秀今日質詢提出，房屋稅2.0去年7月上路後，卻出現社區大樓房屋及停車位因產權分開，適用不同稅率，財政部長莊翠雲表示，類似狀況的不應該，財政部會主動發布函釋給地方政府，全國採一致標準，也會請地方政府根據函釋重新開房屋稅單，繳費期限也會重新計算。

李彥秀今天在立院財委會質詢指出，房屋稅2.0去年7月實施後，她近期接獲不少案件陳情，指出有些社區大樓停車位與房子屬不同產權，導致房子可能被視為非自用宅課稅，但停車位則適用自用住宅，等於二張單子適用不同稅率，有失公平，詢問財政部會不會有補救措施。

莊翠雲表示，她知道新北市有些社區發生類似狀況，但既然都屬同一戶權狀，不應有兩套標準。目前已知新北市會重新開單寄給民眾，並重新計算繳費期限。

她說，財政部會主動發出函釋給地方政府，若有相同狀況都採一致標準，希望重新寄稅單。

地方政府 房屋稅 財政部

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