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今年稅收又超徵4千億以上？財政部長莊翠雲這麼說

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
財政部長莊翠雲表示，今年稅收數應可以達標，但即使超過，也不會超過太多。圖/本報資料照片
財政部長莊翠雲表示，今年稅收數應可以達標，但即使超過，也不會超過太多。圖/本報資料照片

去年稅收超徵3千多億，國民黨團提出普發現金，立委關心明年稅收狀況，財政部莊翠雲今日表示，今年到4月底為止，稅收較去年同期減少85億元，主要是證交稅短收；但她表示，今年稅收數應可以達標，但即使超過，也不會超過太多。

立院財政委員會今天安排審查財政部、主計總處114年預算解凍案。多位立委關心今年稅收情況，詢問財政部今年是否會像去年超徵？但也有立委擔心經濟衰退，今年稅收不如去年，會不會無法達標?

國民黨立委林德福表示，今年經濟變數多，今年稅收不同去年是否已成定案？莊翠雲答詢表示，今年稅收預算數較去年實徵稅收多900多億，但到4月為止，全國稅收數較去年同期減少85億，主要是證交稅因為日均量原本估4600億，但實際日均量約3900億，兩者有差距，其他稅收變動不大。

民進黨立委郭國文也關心今年稅收預算能否達標？莊翠雲說，也許有機會達標，主要看下半年5、6月大宗所得稅徵收情況。她表示，截至5月11日為止，綜所稅已經有252萬戶申報，占四成左右。

郭詢問會超徵4千多億元嗎？莊翠雲表示，114年稅收預算數已超過去年實徵數，但今年稅收即使超過預算數，也不會超過很多。

民進黨立委吳秉叡則建議，財政部編列稅收時，寧可訂出高目標，以免實徵超過預算數又被拿來政治操弄，每一塊錢稅收都是法定徵收，是超過估計數，不是向人民超收，卻被在野黨拿來操弄。他問財政部是否會因此訂定考核，如果估算失準，會有懲罰機制？

莊翠雲答覆，沒有處罰問題，而且稅收超過預算數，不代表財政餘裕，而且還要還債。對於稅收超過預算拿來發現金，她說對國家財政不是好事。

國民黨 所得稅 綜所稅 莊翠雲 證交稅 財政部

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