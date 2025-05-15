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企業跨國聘才注意！勤業眾信教企業四招破解稅務危機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
長時間待在外地，也想同時遠端完成工作，數位遊牧民族對於停留地點的旅宿設施、數位環境等需求也提升。圖／Airbnb提供
長時間待在外地，也想同時遠端完成工作，數位遊牧民族對於停留地點的旅宿設施、數位環境等需求也提升。圖／Airbnb提供

在遠距工作、跨境就業與數位遊牧風氣盛行下，全球勞動力自由流動已成不可逆趨勢。企業搶才不再只比薪資和職涯發展，還得同步面對更複雜的跨境稅務風險。勤業眾信最新指出，員工「在哪上班」，正快速演變成企業必須思考「在哪報稅」、「誰負責稅務」、「如何合法合規」的新課題。

根據Deloitte Global最新發布的《工作的未來：從遠距趨勢看全球稅務新變局》報告，全球愈來愈多國家為吸引高端人才，陸續祭出減稅、快速簽證等誘因。例如，葡萄牙對高科技人才提供20%低稅率，盧森堡從2025年起更對外籍高階人才給予年薪50%免稅優惠，新加坡與土耳其則簡化居留程序，搶攻全球優秀人力。

但企業與個人面對的不只有機會，還有稅務風險。勤業眾信聯合會計師事務所全球高階主管調派稅務諮詢負責人江育維指出，人才可以自由移動，稅務卻跟不上這種彈性。員工遠距工作，企業可能在無意間構成常設機構（PE），衍生報稅義務；而個人則可能同時被多國認定為稅務居民，導致雙重課稅，甚至誤繳社會保險費用、影響退休權益。

江育維建議，企業若已進行跨境聘才、員工調派或遠距工作安排，應立刻啟動四項因應行動，包括建立全球稅務風險控管機制，即時掌握員工工作地點與潛在稅務風險；與人資、法務部門協作，訂定合法又具彈性的跨境工作政策；定期檢視各地營運據點的PE風險與稅務義務，避免誤踩紅線；掌握各國搶才政策與減稅誘因，將他國利多轉化為企業吸才優勢。

勤業眾信建議，企業若能超前部署全球稅務策略，不僅可提升法遵力，也能強化國際人才吸引力，在全球競爭中搶得先機，未來，稅務不再只是財務部門的責任，而是全球人力布局中不可忽視的關鍵拼圖。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師江育維。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師江育維。業者提供

免稅 報稅 減稅 薪資

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