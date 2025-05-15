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AI基本法交數發部管 立委籲設專門委員會

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

行政院二月指示ＡＩ（人工智慧）基本法主責機關由原來的國科會轉交數發部，昨引發在野立委質疑，國科會主委吳誠文表示，當初設立數發部的目的，就是希望數發部能統籌政府資料治理相關政務；數發部次長葉寧則說，ＡＩ未來會牽涉產業和政府應用，數發部將繼續推動立法。

立法院教育文化委員會昨審查立委提出的人工智慧基本法草案，在野黨立委質疑，行政院突然調整主管機關，既沒有對外說明中間討論過程，也不像美、韓等國都是在總統之下直設特別委員會、辦公室，台灣太輕忽國家ＡＩ策略擬定的重要性。

立委洪孟楷質詢指出，目前各黨派委員均已送出ＡＩ基本法版本，但行政院版本始終未送出。行政院教育科學文化處參議謝勝隆回應，ＡＩ基本法立法大家都有共識，但審查過程相關意見也要觀察國際趨勢做調整，目前還在調整相關內容。

台灣目前只提出考量會由「智慧國家推動小組」擬定相關策略。國民黨立委葛如鈞質疑，智慧國家推動小組要管理的事務包山包海，而且這個小組每年只開一至兩次會，甚至有幾年根本沒有開會，「一個包山包海的小組能夠處理ＡＩ嗎？我們需要設置專門的委員會。」

另外，已故秀場天王豬哥亮近期以ＡＩ「復活」，引起討論。洪孟楷說，未來已故藝人可否繼續接代言？這些商業行為如何管理？虛擬影像由後人授權決定，但商業合約有沒有道德上的考量？此外，部分新聞畫面現在也會使用ＡＩ合成影片，是否應該要加註警語，都應納入ＡＩ基本法中做思考。

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