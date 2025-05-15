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欠稅不繳 房產恐被接收

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，為保障國庫權益與稅收公平，就算欠稅人的房地產多次拍賣流標、無人應買，仍可由稅捐機關依法「承受」，也就是由國稅局接手該不動產，用來抵繳稅款，避免欠稅人擁有資產卻不繳稅。

國稅局說明，若納稅人未依限繳稅，案件移送行政執行機關後，會進行財產查封與拍賣程序。不動產若在第二次減價拍賣仍乏人問津，或出價未達底價無法拍定，國稅局可依相關作業規定，啟動承受程序，將流標不動產轉為公有，抵扣欠稅。

舉例來說，甲君積欠超過1億元遺產稅，執行單位雖查封其遺產中的動產，但仍不足以清償，因此依法拍賣他名下價值8,000多萬元的土地。經過多次拍賣後，皆無人投標，眼見執行期間將在2026年底屆滿，若逾期，該筆土地將須返還甲君並註銷查封，等於欠稅人不僅不必繳稅，還能保有資產，國稅局評估後認為承受仍具價值，因此依法接收土地，並抵繳7,000多萬元欠稅。

國稅局 稅款 遺產稅

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