境外電商八年繳稅404億

數位經濟蓬勃發展，財政部賦稅署昨（14）日表示，台灣從2017年5月1日起實施境外電商營業稅制度，累計至今已186家業者辦理稅籍登記，近八年來累計貢獻營業稅404億元。

境外電商是指在台灣沒有固定營業場所的外國事業、機關、團體、組織，例如Google、Apple等，財政部為掌握稅源，自2017年5月1日起實施跨境電子勞務交易課徵營業稅制度。

依規定，台灣境內自然人向境外電商購買電子勞務（B2C），境外電商應在台灣辦稅籍登記、開立雲端發票及報繳營業稅，因此境內自然人會取得境外電商開立的雲端發票；至於境內含營業人購買者（B2B），則應依規定自行計算繳納營業稅。

依規定，境外電商銷售電子勞務給境內自然人的年銷售額，若超過新台幣60萬元，應依規定申請稅籍登記，並開立雲端發票交付買受人及報繳營業稅。