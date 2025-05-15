繼承公設保留地 免遺產稅

公共設施保留地因繼承而移轉，可免徵遺產稅。財政部台北國稅局提醒納稅人，應留意被繼承人「死亡當時」的土地使用分區，如果繼承時就已是公設保留地，則可免遺產稅；但繼承時不是，後來才變更使用分區，就不能自遺產總額中減除。

台北國稅局表示，根據《都市計畫法》，若被繼承人遺留土地，在其死亡當時即屬公共設施保留地，申報遺產稅時可主張自遺產總額中扣除。是否符合資格，關鍵在「死亡當時」土地使用分區，而非事後才變更。

所謂公共設施保留地，是指都市計畫範圍內，預留供政府或公用事業機構未來取得的土地，或已闢建但尚未完成法定取得程序的用地，且須非由私人或民間團體投資開闢。國稅局強調，只要在繼承人死亡當時即已編定為公設保留地，即可適用免稅；若是在死亡後才劃設，即不符規定。

舉例來說，老張2025年1月過世，家屬申報遺產稅時提出台北市政府核發的都市計畫分區使用證明書，主張兩筆土地A、B為公設保留地，公告現值分別為A地1,000萬元、B地2,000萬元。

國稅局查核後發現，A地早於1991年即編定為保留地，符合規定，可自老張遺產中扣除；但B地是在老張死亡後的2025年2月才變更為公設保留地，因此這2,000萬元不能免遺產稅，仍應計入遺產總額。

國稅局表示，土地是否屬於公設保留地，必須以被繼承人死亡時的分區狀況為準，納稅人申報遺產稅時，應主動確認土地現況，並備妥證明文件，以維護權益。