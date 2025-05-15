失業成年親屬 不能列報扶養

許多民眾申報綜合所得稅時，常會透過申報扶養親屬來減輕稅負，財政部北區國稅局提醒，民眾若申報扶養成年親屬，必須符合一定條件，例如在校就學、身心障礙或無謀生能力，才可列報扶養親屬、申報免稅額。

若不符合前述規定，即使實際上提供經濟扶助，也無法列為扶養親屬。納稅人最常見誤解，包括將失業、被放無薪假的成年親屬列報扶養，但在國稅局眼中，這些都不屬「無謀生能力」。

舉例來說，納稅人小美申報2022年綜所稅時，將其成年胞兄小明列為扶養對象，並申報免稅額9.2萬元，小美主張，小明已失業多年、完全無收入，生活開銷全靠她資助，因此應屬「無謀生能力」者。

不過，國稅局查核後發現，小明雖經濟困難，但未具備相關法定要件，因此剔除該項免稅額，小美不服提起復查，最終經行政訴訟程序審理，法院認定國稅局處置並無不當，駁回其訴求。

國稅局說明，根據《所得稅法》第17條及相關規定，所稱「無謀生能力」並非單指沒有收入或生活困難，而是須具備下列任一情形，才能依法列報扶養。

第一是因身體、精神或智能障礙或重大疾病，需長期治療，並有醫療機構出具診斷證明者；第二是屬衛福部公告，需長期照顧的身心失能者，確實無法自行謀生；第三是經法院聲請並受監護宣告，且該宣告未撤銷者。

換句話說，僅僅因為失業、經濟拮据或長年由他人資助生活，並不等同「無謀生能力」，在法律上也不足以申報扶養的依據。

國稅局提醒，納稅人若想將成年親屬列為扶養對象申報免稅額，應審慎檢視相關條件，並備妥佐證文件，包括醫療診斷書、身心障礙證明、法院的監護宣告判決書等，方便稽徵機關核對。若資料不全或不符規定，相關免稅額將遭剔除，甚至面臨補稅、加計利息。

國稅局呼籲，民眾勿抱持僥倖心態，隨意列報扶養親屬節稅，以免遭剔除補稅，應留意相關要件，依法正確申報，保障自身權益。