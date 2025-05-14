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車牌吊扣期間 可免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市稅務局提醒，民眾若汽車或機車因交通違規遭裁定吊扣牌照，只要車主有確實繳回牌照、並於吊扣期間未違規行駛公共道路，就可以依法免繳該段期間的使用牌照稅；若車主已先繳納稅款，也可於吊扣期滿後，檢附相關證明文件辦理退稅，確保自身權益不受損。

稅務局說明，使用牌照稅是根據監理機關的車籍資料按日計算課徵，當車輛被吊扣時，稅額將計算至吊扣登記的前一日為止，但若車主未辦理繳回牌照手續，即便車輛實際未上路，也無法主張免稅或退稅，因此，繳回車牌是關鍵動作，務必在規定期間內完成，以免影響後續稅務處理。

退稅的申請程序也相當簡便。稅務局指出，只要吊扣期滿後領回牌照，即可憑監理單位核發的「汽（機）車牌照吊扣執行單」，向地方稅務局提出退稅申請。

免稅 牌照稅 稅款

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