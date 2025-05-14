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買法拍屋 須繳納契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若參與法院拍賣購得房屋或土地，取得法院的「權利移轉證書」後，須在30日內向所在地稅捐機關申報契稅，否則將面臨加徵怠報金的處罰，至於土地部分則不必自行申報土地增值稅，可直接辦理過戶登記。

依《契稅條例》規定，民眾透過法院標得不動產屬於買賣行為，應依法繳納契稅，拍定人（即中標者）為納稅義務人，應自領得法院開立的權利移轉證書起30日內，備妥文件向當地稅捐稽徵機關申報。

若超過期限未申報，每逾三日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高不超過應納稅額，且以1萬5,000元為上限。舉例來說，若拍得房屋應繳契稅1萬元，逾期六日未報，就會被加徵最多200元的怠報金。

至於透過法院標得的土地，則免去土地增值稅申報手續。稅務局解釋，原因在於，法院會直接從拍定人繳納的價款中代為扣繳土地增值稅，並由原所有權人負擔，拍定人僅需將權利移轉證書送交地方稅務機關，查明是否有未繳工程受益費。

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