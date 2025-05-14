醫藥費獲保險理賠 不能列扣

進入報稅季，不少人會利用申報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費扣除額來降低稅負，只是搞錯扣除條件，不僅無法節稅，還可能被補稅，最常見的錯誤，就是將已獲得保險理賠的醫藥費也一併申報，違反「不得雙重給付」的原則，最終會遭國稅局剔除扣除額並補稅。

台北國稅局說明，根據《所得稅法》規定，醫藥以及生育費的扣除項目，原本是為了減輕民眾面對疾病、生育時的經濟負擔，因此允許將實際支出的費用列入扣除，以降低綜合所得稅的稅基。

不過，這項扣除必須符合一定條件，首先醫療費必須支付給公立醫院、全民健保特約機構，或經財政部認定帳目健全的醫療院所，且支出內容須與身體疾病治療或生育相關。

但若這筆醫療費用已經由保險理賠補償，就不再屬於納稅人實際負擔，因此無法重複享有稅賦減免。稅法也明確規定，醫藥費若已受有保險給付，不得再列報為扣除額，否則違反原本的立法目的。

舉例來說，納稅人小花（化名）在2023年度綜所稅申報時，檢附醫院開立的醫藥費收據，列報20餘萬元的扣除額，但是，其中5萬多元實際上已經獲得保險公司理賠，國稅局查核後，依法剔除這部分金額，並不予認列。

不過，小花主張這筆保險金是他多年繳保費換來的返還，應不影響列報，但國稅局駁回其復查，認定醫療保險的本質就是幫助分擔醫療費用，既然已獲給付，這部分支出即非自付，自然不符扣除條件。

國稅局強調，醫療保險的理賠屬人身保險給付，雖然可免納所得稅，但與此同時，民眾也不能既享有保險給付，又再列報扣除，提醒納稅人填報前務必確認清楚支出來源與給付情況，避免因誤報而遭到補稅。