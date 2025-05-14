外銷特別交際費申報 有眉角

財政部高雄國稅局提醒，營利事業若從事外銷業務，想申報「外銷特別交際應酬費」節稅，務必要符合兩項條件，一是確實有外銷事實，二是實際取得外匯收入，如果貨物雖然出口，卻是以新台幣報價、未實際結匯，就不符稅法規定，不僅無法適用優惠，還可能面臨補稅與加計利息處分。

國稅局指出，《所得稅法》及《營利事業所得稅查核準則》第80條規定，企業因業務需要支付的交際應酬費，必須備妥合法憑證，並在依進貨及銷貨金額比率計算的限額內列支，才能作為費用扣除。

而政府為了鼓勵企業拓展海外市場、賺取外匯，特別開放從事出口業務的營利事業，得在年度外銷結匯收入總額2%的範圍內，加計列支「外銷特別交際應酬費」，相當於在原有交際費之外，另享一筆額外扣除額。

但這項優惠的前提，就是企業必須實際取得外匯收入。高雄國稅局舉例，近期查核某A公司2023年度的營所稅申報資料時發現，該公司除了一般交際費外，也申報了16萬元的外銷特別交際費，並說明這筆金額是根據當年度8,000萬元的出口金額計算。國稅局比對報關紀錄及契約內容，發現該公司雖有辦理出口報關，但貨品實際銷售對象為國內加工出口區內的企業，且買賣雙方以新台幣報價與結算，公司帳上也未見任何外匯收入紀錄。

因此，國稅局判定A公司不符合「外銷特別交際費」的適用條件，依法將這筆16萬元的列支剔除，並補徵稅款及加計因超額列報產生的利息，該案例也反映出，即使有出口行為，只要未產生實際外匯流入，就無法享有相關稅賦優惠，企業不得因為報關就誤以為能直接申報外銷特別交際費。

國稅局提醒，企業辦理所得稅結算申報時，務必審慎檢視所列支的費用是否符合各項扣除規定，尤其是像「特別交際費」等涉及優惠的項目，更應備妥完整契約、收付款憑證及結匯證明等佐證資料，以備查核。