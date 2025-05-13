4月房地合一稅年減16% 專家曝短期難創高峰

4月個人房地合一稅收年減16%，顯示房市交易量降溫、稅收跟著下滑。專家指出，房地合一稅是2016年後購屋出售時才需繳納的稅負，近年因房價大漲帶動稅收攀高，但今年前四月房市已出現衰退，短期內恐難再創高峰。

財政部最新統計，4月個人房地合一稅收總計43.8億元，較去年同期減少16%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年個人與營利事業房地合一稅收高達千億元，寫下房地合一稅收的新高，而今年前四月則已經出現同期衰退的狀況，再加上房市交易量平淡，短期內應該不會再寫下新高紀錄。

統計顯示，今年4月個人房地合一稅收43.8億元，年減16%，新北市稅收8.8億元，年減14%，台中市8.7億元，年減6%，高雄市6.1億元，年減14%，桃園市4.7億元，年減26%，台北市4.6億元年減27%，台南市3.1億元，較去年同期持平。