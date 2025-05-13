妹子年薪55萬繳稅5千元喊「合理嗎？」 高收網友曝驚人金額：這才叫沉重

5月是報稅季節，許多民眾在此時需要繳納綜合所得稅。然而，隨著個人收入的不同，稅款的多寡也有所差異。近日，一位年薪55萬元的女子在網路上抱怨今年需繳納5千多元的稅款，並質疑這樣的繳稅額度是否合理，此番言論迅速引發網友熱議。

該女子在Dcard上發文表示，自己對於稅務知識了解不多，只覺得5千元的稅款對她而言負擔過重，並詢問其他網友的繳稅情況。此貼文一出，立刻引來眾多網友的回應與討論。

許多收入較高的網友紛紛表示不滿，指出自己需繳納的稅款遠超過該女子的數額。一位網友表示，「我年薪500萬，要繳100多萬的稅，這才叫負擔重」，另一位網友則分享自己在日本生活的經驗，指出當地稅負更為沉重，普通收入者各種稅加起來接近收入的40%。

也有部分網友安慰該女子，認為她的繳稅金額並不算高，並指出台灣的稅率相對於其他國家而言已屬較低。有網友建議，如果覺得繳5千元不合理，「有些扣除額可以注意一下」、「父母有退休嗎？滿60無工作可以申報撫養一個人的扣除額應該就不用繳」。

此外，還有網友指出，台灣的公共建設、治安維持等都需要稅收支持，因此適當繳納稅款是每個公民應盡的義務。有人提到，「買房時每月管理費都可能達幾千元，更何況是維持整個社會運作所需的費用」。