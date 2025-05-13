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百萬中小企業別錯過！安永教增僱、加薪省稅省稅這樣算

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中小企業節稅有撇步。圖／聯合報系資料照片
中小企業節稅有撇步。圖／聯合報系資料照片

報稅季來臨，安永聯合會計師事務所提醒，台灣上百萬家中小企業只要符合「增僱」或「加薪」的相關條件，在今年申報2024年度營利事業所得稅時，就能適用政府提供的「薪資加成減除」租稅優惠，最高可將員工薪資費用按 200%金額列為支出，大幅降低稅負。

根據經濟部《2024年中小企業白皮書》資料，全台中小企業家數已突破167.4萬家，占全體企業逾98%，就業人數超過916萬人，對台灣經濟與就業貢獻巨大，政府近年也積極透過稅制，鼓勵企業穩定就業並提升薪資水準。

安永聯合會計師事務所會計師蔡雅萍表示，依據去年8月修正通過的《中小企業發展條例》，從2024年起，中小企業只要增僱24歲以下或65歲以上的基層員工，其薪資費用可按200%金額從所得中減除；若是對原有基層員工加薪，薪資增額也可175%減除，這項優惠將適用至2033年年底。

舉例來說，甲公司2024年新聘兩名65歲以上基層員工，全年薪資為100萬元，報稅時就能以200萬元列支，等於多減除100萬所得。若同時為另兩名員工每人每月加薪5,000元，全年支出12萬元，也可按175%計算，列支達21萬元。

不過，蔡雅萍提醒，企業要適用這些優惠，需符合下列條件，包括中小企業認定，也就是實收資本額低於1億元，或經常性員工人數低於200人；增僱條件，當年度薪資總額必須高於前一年、實際僱用人數增加2人以上；加薪條件，平均薪資高於前一年，且調薪不能只是因法定最低工資調整。

此外，條件中認定的「基層員工」，指的是月平均經常性薪資不超過新台幣6.3萬元的本國籍員工，外國企業若以「子公司」型態在台設立公司，也能適用這項優惠，但若是以「分公司」方式設立，則不符合資格。

安永提醒，企業善用這波報稅優惠，不僅能降低稅負，更能回饋員工、穩定人才，是企業提升競爭力的實質利器。

中小企業 薪資

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