加入包租代管、公益出租享稅賦減免！34萬戶房東已上車

內政部國土署提醒，今年所得稅申報期間從5月1日到6月30日止，房東若將房屋委託給政府合作的社會住宅包租代管業者，不但可省去自己處理租賃大小事的麻煩，也能享有實質稅負減免優惠。

國土署說明，參加社會住宅「包租」或「代管」方案的房東，每屋每月可享最高1萬5,000元免稅額，超過的金額還可再扣除60%的必要費用，要特別注意的是，報稅時要選擇申報代號，選擇「包租」方案填報代號「51R」，若選擇「代管」方案則為「74S」。

此外，若房東合法持有的住宅有配合租客申請租金補貼並獲核准，系統會自動將該房東登錄為「公益出租人」，無須另外申請，也同樣可享有最高免稅額及扣除必要費用的稅賦優惠，報稅代號是「74G」，房東可上公益出租人查詢網查詢身分是否登錄成功。

國土署指出，目前全國已有超過8.8萬戶房屋加入社會住宅包租代管，再加上26萬戶以上的公益出租人，推估2025年將有超過34.8萬戶房東可享有房屋稅、地價稅與所得稅等多重減免優惠，不但能減輕租屋管理的負擔，也能確保租賃關係穩定，是兼顧公益與收入的雙贏策略。

除了稅務優惠外，加入社會住宅包租代管方案的房東，還可申請每年最高1萬元的修繕補助，進一步減少維修支出，並提升房客的居住品質與安全性。

國土署提醒，報稅季正是了解政策、加入社宅的好時機，歡迎全台房東朋友多加利用這些政府資源，一起用好房做好事，營造安心宜居的租屋環境。