聽新聞
0:00 / 0:00

4月證交稅連2黑 創下27個月來新低

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨天公布四月稅收一五四一億元，較去年同期衰退百分之三點一；其中受到美國關稅戰引發全球股市震盪，台股日均成交值跌破四千億元，證交稅收一七八億元、衰退百分之卅一、創二○二三年二月以來的廿七個月最重跌幅。官員表示，由於比較基期偏高，五月證交稅持續衰退的機率較大。

財政部統計，今年前四個月稅收實徵淨額七○八○億元，較去年同期衰退百分之一點二。此外，四月的牌照稅收寫下歷年單月新高；寫下歷年四月新高的為關稅、綜所稅、特銷稅。

觀察主要稅目，營所稅受到大額退稅案件影響，四月實徵淨額六十七億元；綜所稅四月實徵淨額四九三億元，因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加，年增百分之十三點五。營業稅四月實徵淨額廿五億元，累計一至四月為一九二五億元。

值得注意的是，四月證交稅收一七八億元，已是連續二個月負成長；累計一至四月證交稅七四八億元，衰退百分之十五。

財政部統計處副處長劉訓蓉說，台股史上最大漲點和跌點都在四月初的一周內出現，雖然到四月底指數已重返兩萬點，但四月的日均成交值三三八一億元，為二○二三年十一月以來的新低，連續三個月負成長，連帶四月證交稅年減八十億元。

證交稅

延伸閱讀

美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

一國多制？國土保安用地賦稅不一 監察院促內政部、財政部檢討

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

游出對美依賴…「這條魚」挺過2次關稅戰 轉攻定製化內需

相關新聞

4月證交稅連2黑 創下27個月來新低

財政部昨天公布四月稅收一五四一億元，較去年同期衰退百分之三點一；其中受到美國關稅戰引發全球股市震盪，台股日均成交值跌破四...

美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

財政部12日公布4月賦稅收入統計。統計處表示，4月實徵淨額1,541億元，年減3.1％。

參與都更房屋稅竟暴增三倍！一堆人中鏢、估價師揪原因

參與都更，把房子信託給銀行，房屋稅會暴增？高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，囤房稅2.0規定自住房屋稅只要1.2%，...

檢舉網路賣家逃漏稅 國稅局：評價次數不能作為證據

隨著網路科技進步及行動裝置的普及使用，各類網路拍賣平台或社群媒體已成為大眾熱衷購物消費的管道之一，國稅局時常接獲民眾以拍...

繳稅季資金不卡關 永豐金證券不限用途股票借貸上線

財政部展延今年繳稅截止日至6月30日。每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現金流緊縮，不得不賣股套現。永豐金證券推...

台版晶片法帶動 企業適用產創抵稅額創高、研發支出同步攀峰

為鞏固關鍵產業供應鏈核心地位，經濟部2023年起在《產業創新條例》新增「台版晶片法」優惠，2024年首度申報。財政部統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。