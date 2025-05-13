房地三稅 雙位數下滑

財政部昨（12）日統計，與房地產交易相關的三大稅目，4月稅收皆呈雙位數負成長。財政部分析，主因央行祭出第七波信用管制，房貸資金緊縮，加上近期股匯市震盪間接影響民眾購屋意願，房市轉淡，影響相關稅收。

土增稅4月實徵54億元，年減28.3％，是2023年5月以來最大減幅。從縣市別觀察，多數縣市都呈年減，以新北、台北及桃園減少較多，主要是房地交易量減少，六都僅台南土增稅微幅增加，主因百萬以上大額案件較去年增加，所以抵銷減幅出現年增0.2％。

累計前四月土增稅實徵淨額251億元、年減13.8％，以新北、台北及高雄減少較多，六都中逆勢成長的為台中市，但年增幅已逐漸收斂。

契稅4月實徵12億元，年減4億元、寫歷年同月新低，減幅27.1％；累計前四月實徵淨額49億元，年減16.8％。又以新北、台南及高雄減少較多。

個人房地合一稅3月實徵44億元，年減16.3％；累計前四月實徵淨額145億元，年減12.4％。