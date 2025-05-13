台股震盪效應 證交稅連二黑 4月入帳178億大減三成

財政部昨（12）日公布4月總稅收1,541億元，年減3.1％；前四月累計總稅收7,080億元，年減1.2％。由於美國關稅戰衝擊，4月台股大起大落，使4月證交稅僅入帳178億元，年減31％，連二黑，是2023年2月以來最大減幅。

財政部統計，4月牌照稅寫下歷年單月新高；關稅、綜所稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）則是歷年同月新高；前四月累計創同期新高稅目，則包含關稅、綜所稅、期交稅、奢侈稅、營業稅、牌照稅與娛樂稅，共七項新高。

4月稅收實徵淨額1,541億元，年減3.1％。值得注意的是，4月證交稅實徵淨額178億元，年減31％，已連兩個月負成長，累計前四月證交稅實徵淨額748億元，年減15％。

4月主要稅目稅收

財政部統計處副處長劉訓蓉分析，在美國川普總統4月2日祭出對等關稅後，全球股市震盪，台股難逃衝擊、暴跌暴漲，雖然4月底指數已重返2萬大關，但全月日均成交值是3,381億元，為2023年11月以來新低。4月證交稅實徵淨額年減80億元。年減幅31％，為2023年2月以來最大減幅。

她指出，主要是受到美國對等關稅反覆不定影響，台股劇烈震動，股市氛圍轉為觀望，所以股票指數跟日均成交值都同步下降，再加上去年的基期偏高，所以年減幅也較高。若與今年3月相比，月減幅也有18.9％。累計前四月累計實徵淨額為748億元，仍為歷年同期的第三高，僅次於2024年跟2021年，由於去年基期較高，所以年減幅度仍有15％。

觀察其他主要稅目，營所稅受到大額退稅案件影響，4月為負67億元；綜所稅4月實徵淨額493億元，主因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加，年增13.5％；營業稅4月實徵淨額25億元，累計前四月實徵淨額1,925億元，年增0.2％，主要受國內需求穩定，再加上機械及電機設備、精密儀器、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅也同步增加，抵銷部分增幅。