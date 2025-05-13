非金融業利息 免開發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局表示，依財政部函釋，非金融業營業人因同業往來或財務調度所收取的利息收入，免開統一發票、免徵營業稅，不過應以給付融資利息者為扣繳義務人，在給付時依規定扣取稅款並繳納，且應辦理扣繳憑單申報。

高雄國稅局表示，近期有公司詢問，公司非屬金融業，若是在給付給同業公司或關係企業借款支付利息時，是否應該取得對方公司所開立統一發票？

國稅局官員解釋，許多公司都誤以為在支付利息給出款公司時候，都要取得對方發票或收據作為利息憑證，但財政部曾發布解釋函令，針對「非金融業」營業人因同業往來或財務調度所收取的利息收入，應免開立統一發票並免徵營業稅，但借款人須依規定扣繳率扣取稅款並繳納，且須依規定期限辦理扣繳憑單申報。

統一發票 財政部 金融業

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