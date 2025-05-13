電動車汽燃費 最快2030年課徵

電動車逐漸普及，立委提案基於徵收目的，建議將汽車燃料使用費改為「公路養護修建及安全管理費」，交通部昨（12）日表示支持正名，會請運輸研究所通盤研議相關配套，預計2026年底前完成徵收規範研究，最快2030年針對電動車開徵。

交通部預估，電動汽機車將在2030年達291萬輛，屆時減徵金額達36億元，將嚴重影響公路養護修建及安全管理費用。

立委提案指出，電動車未來占比愈來愈高，汽燃費使用本質是道路養護修建及安全管理，因此費用須充足，建議將汽燃費改為「公路養護修建及安全管理費」。

交通部對此表示支持，並已請運研所通盤檢討汽燃費徵收及分配辦法徵收規範及配套，含徵收對象、方式、期間、規定費率及增列電動汽機車收費標準。

交通部政次陳彥伯提到，隨車徵收比較簡單，民眾較能接受。隨著電動車愈來愈多，減徵可能影響收入，預估至2030年會減收36億元，目前研議2030年起向電動車徵收。