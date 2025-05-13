公司賣多筆土地 別漏報所得
財政部高雄國稅局提醒，營利事業當年度同時出售多筆土地，應注意各筆土地取得日期，避免將適用房地合一新制之應稅土地交易所得，誤申報為舊制免稅土地交易所得，導致漏報課稅所得額。
個人在交易房地時，因為交易筆數少，所以較容易分辨，但營利事業在取得、整合土地時間較長，所以最後在同時出售多筆土地時，常會因沒有注意到不同土地取得時間而錯誤適用稅制。
高雄國稅局表示，總機構在中華民國境內之營利事業，其出售土地取得日是在2015年12月31日以前者，適用免納所得稅（舊制）；若土地取得日為2016年1月1日以後，則適用房地合一（新制）課徵所得稅，並依規定計算土地交易所得額，依照持有期間適用之稅率，分開計算應納稅額，合併報繳。
舉例來說，甲公司2023年出售五筆土地，土地交易所得為3,000萬元，全數申報於當年度申報書「處分資產利益」及「免徵所得稅之出售土地利益」，並在計算課稅所得額時，自全年所得額減除3,000萬元。但國稅局查核發現其中一筆交易所得額為1,000萬元的土地取得日為2020年度，應適用房地合一新制課徵所得稅，加上該筆土地持有期間超過二年未逾五年，按適用稅率35％，核定調整補稅350萬元。
國稅局提醒，營利事業當年度同時出售多筆土地交易所得時，應全數填報在營所稅結算申報書中「處分資產利益」，其中屬免納所得稅（舊制）的土地交易所得部分，應填入「免徵所得稅之出售土地利益（損失）」，自當年度全年所得額中減除；如屬應新制土地交易所得，應依持有期間按規定適用稅率分開計算應納稅額後，填入合併報繳營所稅。
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