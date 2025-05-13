企業同業利潤標準 三大修正

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部日前公布去年營利事業各業所得額標準及同業利潤標準，適用去年所得，為反映景氣及行業營運狀況，共有三大修正，包含基本金屬行業分類調整、增訂包租代管業、六項行業利潤標準修訂。

財政部每年都會公布「營利事業各業所得額標準及同業利潤標準」，此標準意義在提供稽徵機關參考，當營利事業未申報，或有申報但被查帳時無法提示帳冊、帳冊不清、憑證不實，其所得稅申報資訊不被稅捐稽徵機關接受時，稽徵機關將依同業利潤標準核定所得稅。

圖／經濟日報提供
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財政部北區國稅局表示，今年相關標準為適時反映產業景氣及各行業營運狀況，經徵詢各業同業公會修訂意見。主要有三大修正，首先配合2024年度起適用的「中華民國稅務行業標準分類（第九次修訂）」，刪除「建材五金（基本金屬）批發」並增訂「基本金屬批發」適用所得額暨同業利潤標準。

其次是增訂「租賃住宅包租」及「租賃住宅代管」等兩項行業適用的所得額暨同業利潤標準，租賃住宅包租所得額為23％、同業毛利率為71％、費用率為43％、淨利率為28％；租賃住宅代管所得額為17％、同業毛利率為72％、費用率為50％、淨利率為22％。

另外修正「其他汽車製造」、「汽車車體、車身製造」、「自行車製造」、「冷凍冷藏倉儲經營」、「移工仲介」及「保全服務」等六個行業適用之同業利潤標準之毛利率、費用率及淨利率。

稅局提醒，營利事業辦理所得稅結算申報時，除需誠實申報外，應按當年度實際營業項目填報行業代號。

財政部北區國稅局表示，依所得稅法規定，營利事業申報之所得額如在核定各業「所得額標準」以上，即以其原申報所得額為準，但如經稽徵機關發現申報異常或涉有匿報、短報或漏報所得額之情事，或申報所得額不及規定標準者，可再個別調查核定。

當稽徵機關進行調查時，納稅人應提示有關各種證明所得額的帳簿、文據，若營利事業無法提示完整帳目、憑證缺漏或不實，稽徵機關可依查得之資料或同業利潤標準核定所得額。

所得稅 毛利率 財政部

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