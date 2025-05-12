快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台幣示意圖。路透
台幣示意圖。路透

財政部12日公布4月賦稅收入統計。統計處表示，4月實徵淨額1,541億元，年減3.1％。

美國川普政府對等關稅議題公布以及暫緩實施等消息，全球股市難逃震盪，台股4月也出現大跌大漲，以證券交易稅減少80億元最多、營利事業所得稅也減少70億元，但綜合所得稅增加59億元、營業稅增加48億元。

累計1至4月實徵淨額7,080億元，年減1.2％，占累計分配預算數97.7％，占全年預算數18.6％。與去年同期比較，以證券交易稅減少132億元、營利事業所得稅減少85億元、土地增值稅減少40億元較多，惟綜合所得稅增加187億元。但綜合所得稅增加128億元。

從主要稅目來看，營所稅4月實徵淨額負67億元，較上年同月減少70億元，累計1至4月實徵淨額110億元，減少43.5％，均因有大額退稅案件。綜所稅4月實徵淨額493億元，較上年同月增加59億元、年增13.5％，累計1至4月實徵淨額1,885億元，較上年同期增加187億元、年增11.0％，主因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加。

營業稅4月實徵淨額25億元，較上年同月增加48億元，累計1至4月實徵淨額1,925億元，較去年同期增加5億元、微幅增加0.2％，主因國內需求穩定，加以機械及電機設備、精密儀器、基本金屬及其製品等進口稅額增加，惟適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

證交稅部分，因4月及累計1至4月上市上櫃股票平均每日成交值為3,381億元、3,992億元，分別較去年同期分別減33.7％、14.6％。證交稅4月實徵淨額178億元，較去年同月減31％；累計1至4月實徵淨額748億元，較去年同期減少15％。

營業稅 綜合所得稅

延伸閱讀

大華銀投信 ETF 00983B、00984B 將於13日掛牌

美中談判有進展…美股期指大漲慶賀 道瓊飆599點、金價美債走跌

台股熱錢點亮520行情 可望收復川普「解放日」缺口

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

相關新聞

美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

財政部12日公布4月賦稅收入統計。統計處表示，4月實徵淨額1,541億元，年減3.1％。

參與都更房屋稅竟暴增三倍！一堆人中鏢、估價師揪原因

參與都更，把房子信託給銀行，房屋稅會暴增？高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，囤房稅2.0規定自住房屋稅只要1.2%，...

檢舉網路賣家逃漏稅 國稅局：評價次數不能作為證據

隨著網路科技進步及行動裝置的普及使用，各類網路拍賣平台或社群媒體已成為大眾熱衷購物消費的管道之一，國稅局時常接獲民眾以拍...

繳稅季資金不卡關 永豐金證券不限用途股票借貸上線

財政部展延今年繳稅截止日至6月30日。每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現金流緊縮，不得不賣股套現。永豐金證券推...

台版晶片法帶動 企業適用產創抵稅額創高、研發支出同步攀峰

為鞏固關鍵產業供應鏈核心地位，經濟部2023年起在《產業創新條例》新增「台版晶片法」優惠，2024年首度申報。財政部統計...

新聞中的法律／迎戰貿易風險 檢視合約四重點

2025年美國總統川普重返白宮，迅速重啟對外貿易強硬政策，針對各國與多類產品實施額外關稅，引發全球供應鏈動盪。台灣製造業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。