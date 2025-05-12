美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

財政部12日公布4月賦稅收入統計。統計處表示，4月實徵淨額1,541億元，年減3.1％。

美國川普政府對等關稅議題公布以及暫緩實施等消息，全球股市難逃震盪，台股4月也出現大跌大漲，以證券交易稅減少80億元最多、營利事業所得稅也減少70億元，但綜合所得稅增加59億元、營業稅增加48億元。

累計1至4月實徵淨額7,080億元，年減1.2％，占累計分配預算數97.7％，占全年預算數18.6％。與去年同期比較，以證券交易稅減少132億元、營利事業所得稅減少85億元、土地增值稅減少40億元較多，惟綜合所得稅增加187億元。但綜合所得稅增加128億元。

從主要稅目來看，營所稅4月實徵淨額負67億元，較上年同月減少70億元，累計1至4月實徵淨額110億元，減少43.5％，均因有大額退稅案件。綜所稅4月實徵淨額493億元，較上年同月增加59億元、年增13.5％，累計1至4月實徵淨額1,885億元，較上年同期增加187億元、年增11.0％，主因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加。

營業稅4月實徵淨額25億元，較上年同月增加48億元，累計1至4月實徵淨額1,925億元，較去年同期增加5億元、微幅增加0.2％，主因國內需求穩定，加以機械及電機設備、精密儀器、基本金屬及其製品等進口稅額增加，惟適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

證交稅部分，因4月及累計1至4月上市上櫃股票平均每日成交值為3,381億元、3,992億元，分別較去年同期分別減33.7％、14.6％。證交稅4月實徵淨額178億元，較去年同月減31％；累計1至4月實徵淨額748億元，較去年同期減少15％。