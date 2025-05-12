檢舉網路賣家逃漏稅 國稅局：評價次數不能作為證據

隨著網路科技進步及行動裝置的普及使用，各類網路拍賣平台或社群媒體已成為大眾熱衷購物消費的管道之一，國稅局時常接獲民眾以拍賣網站顯示之交易評價數或已售出數量，檢舉賣家逃漏稅，但這類檢舉案件如未補提可供調查之具體事證，國稅局不會啟動調查。

財政部南區國稅局表示，交易評價及商品已售出數量等網頁資訊，大多是商家為增加買氣，自行衝高評價數或廣告行銷等經營手法，無法認定有完成交易的事實，且這類評價及已售出數量，屬財政部訂定「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」第16點規定所稱網路、報章雜誌、政府公報、廣播電視或其他一般民眾皆可取得的各項公開資訊，國稅局接獲此類檢舉案件，會依上述作業要點規定，通知檢舉人限期補正具體違章事實及證據，如逾期未提供，國稅局得免議結案。

南區國稅局提醒，檢舉網路賣家逃漏稅時，需提供交易的網路平台名稱、網址、賣家帳號、交易日期、品名、數量、金額及付款證明等文件，國稅局才會啟動調查，該局並呼籲透過網路銷售之營業人，不論以何種方式銷售貨物或勞務，均應依營業人開立銷售憑證時限表規定，誠實開立發票，以免受罰。