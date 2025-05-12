快訊

麥當勞前男主管性侵少女獲不起訴 高檢認「偵查不完備」發回一審續偵查

簡立峰專欄／陸AI世代崛起 台灣能打造下一座護國神山？

小龍女李芷霖深夜發4點聲明駁當小三！認了私密照是本人 遭前男友偷拍

繳稅季資金不卡關 永豐金證券不限用途股票借貸上線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券推出的「不限用途股票借貸」服務，全程線上申請，免繁雜文件。永豐金證券／提供
永豐金證券推出的「不限用途股票借貸」服務，全程線上申請，免繁雜文件。永豐金證券／提供

財政部展延今年繳稅截止日至6月30日。每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現金流緊縮，不得不賣股套現。永豐金證券推出的「不限用途股票借貸」服務，支援上市櫃股票、ETF等多元標的，全程線上申請，免繁雜文件，最快2.5小時撥進交割帳戶，輕鬆應付報稅季的資金需求，還能避免打壞投資策略，並迎接下半年除權息旺季。

永豐金證券指出，這項借貸服務自推出以來備受投資人青睞，開戶數已突破2萬戶，累計借貸金額也持續創高，顯示市場對「不賣股也能有現金」的需求日益殷切。目前市值前三大的台股標的為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317），投資人若想了解相關熱門股或是自己庫存股票可借金額與利率，可直接至永豐金證券新理財網，點選「國內證券」項目裡的「下單專區」，進入「借貸專區」線上試算。

除了資金調度，報稅時別忘了替自己多省一點。領到股利的朋友，可以選擇把股利併入綜合所得稅申報，享受8.5%的稅額抵減，最高可折抵8萬元！就算總所得不高，抵稅後也能省一些；但如果是高所得族群，可以選擇28%分離課稅。

為了讓報稅更方便，永豐金證券也貼心提供金融憑證線上報稅服務。只要你是永豐金證券的電子交易戶且持有有效的電子交易憑證，就能直接透過憑證登入報稅系統、完成申報。若你還沒有憑證，也可以上永豐金證券新理財網，在「客戶服務」中的「下載專區」快速申請。

報稅 永豐金

延伸閱讀

全民權證／長榮 押價內外15%

0056、00878、00713不會大起大落⋯低波高息適合開槓桿？網吐槽曝歷史慘況

台鐵掉錢案 領400萬發薪水、買房借貸...越南移工「沒吐實」 警方已約談5人

一堆人不知道！別再無腦按下一步 報稅忽略這格恐多繳3萬元

相關新聞

繳稅季資金不卡關 永豐金證券不限用途股票借貸上線

財政部展延今年繳稅截止日至6月30日。每逢報稅季，有許多投資人短期資金壓力上升、現金流緊縮，不得不賣股套現。永豐金證券推...

台版晶片法帶動 企業適用產創抵稅額創高、研發支出同步攀峰

為鞏固關鍵產業供應鏈核心地位，經濟部2023年起在《產業創新條例》新增「台版晶片法」優惠，2024年首度申報。財政部統計...

新聞中的法律／迎戰貿易風險 檢視合約四重點

2025年美國總統川普重返白宮，迅速重啟對外貿易強硬政策，針對各國與多類產品實施額外關稅，引發全球供應鏈動盪。台灣製造業...

兄弟繼承房地 不適用優惠稅率

房地分屬兄弟繼承，地價稅還能適用自用住宅稅率嗎？雲林縣稅務局表示，土地稅法相關施行細則規定，土地的地上建物所有權人必須是...

4月全國稅收受矚目

財政部將於12日公布今年4月全國賦稅收入。回顧今年第1季全國總稅收5,540億元，年減0.6％，其中3月實徵淨額來到2,...

2025報稅新制上路！首報族必看六大報稅常見問題

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「報稅QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的報稅常見問題排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。