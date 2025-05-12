聽新聞
0:00 / 0:00

兄弟繼承房地 不適用優惠稅率

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房地分屬兄弟繼承，地價稅還能適用自用住宅稅率嗎？雲林縣稅務局表示，土地稅法相關施行細則規定，土地的地上建物所有權人必須是地主本人、配偶或直系親屬，才能適用地價稅自用住宅優惠稅率，兄弟姊妹是旁系血親，前述情況不符合優稅要件。

稅務局接到民眾詢問，民眾與弟弟去年底共同繼承父親留下的房地產，其中土地由他繼承，房屋由弟弟繼承，這種情況下，地價稅是否能適用自用住宅優惠稅率？

稅務局說明，「土地稅法施行細則」第4條規定，自用住宅用地必須是土地上建築物所有人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬，才能適用優惠稅率。因此若土地和房屋分別由兄弟繼承，雖為親屬，但兄弟屬於旁系血親，不符合優惠適用資格。也就是說，因房屋所有人非配偶或直系血親（如父母、子女），仍無法享有自用住宅地價稅優惠。

地價稅 建築物 自用住宅

延伸閱讀

【食堂外的產地】受泰雅土地照顧的黃檸檬

權屬未釐清...彰化縣府公告代標售37標土地 伸港住宅區底價20萬

隱瞞凶宅訊息挨告 前屋主出面作證讓他栽跟頭...判刑2年

兄弟分開繼承房地 稅務局示警：地價稅恐無法享優稅

相關新聞

台版晶片法帶動 企業適用產創抵稅額創高、研發支出同步攀峰

為鞏固關鍵產業供應鏈核心地位，經濟部2023年起在《產業創新條例》新增「台版晶片法」優惠，2024年首度申報。財政部統計...

新聞中的法律／迎戰貿易風險 檢視合約四重點

2025年美國總統川普重返白宮，迅速重啟對外貿易強硬政策，針對各國與多類產品實施額外關稅，引發全球供應鏈動盪。台灣製造業...

兄弟繼承房地 不適用優惠稅率

房地分屬兄弟繼承，地價稅還能適用自用住宅稅率嗎？雲林縣稅務局表示，土地稅法相關施行細則規定，土地的地上建物所有權人必須是...

4月全國稅收受矚目

財政部將於12日公布今年4月全國賦稅收入。回顧今年第1季全國總稅收5,540億元，年減0.6％，其中3月實徵淨額來到2,...

2025報稅新制上路！首報族必看六大報稅常見問題

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「報稅QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的報稅常見問題排行。

兄弟分開繼承房地 稅務局示警：地價稅恐無法享優稅

房地分屬兄弟繼承，地價稅還能用自用住宅稅率嗎？雲林縣稅務局近日接獲民眾來電詢問，表示他與弟弟去年底共同繼承父親留下的房地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。