兄弟繼承房地 不適用優惠稅率

房地分屬兄弟繼承，地價稅還能適用自用住宅稅率嗎？雲林縣稅務局表示，土地稅法相關施行細則規定，土地的地上建物所有權人必須是地主本人、配偶或直系親屬，才能適用地價稅自用住宅優惠稅率，兄弟姊妹是旁系血親，前述情況不符合優稅要件。

稅務局接到民眾詢問，民眾與弟弟去年底共同繼承父親留下的房地產，其中土地由他繼承，房屋由弟弟繼承，這種情況下，地價稅是否能適用自用住宅優惠稅率？

稅務局說明，「土地稅法施行細則」第4條規定，自用住宅用地必須是土地上建築物所有人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬，才能適用優惠稅率。因此若土地和房屋分別由兄弟繼承，雖為親屬，但兄弟屬於旁系血親，不符合優惠適用資格。也就是說，因房屋所有人非配偶或直系血親（如父母、子女），仍無法享有自用住宅地價稅優惠。