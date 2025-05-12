台版晶片法帶動 企業適用產創抵稅額創高、研發支出同步攀峰

為鞏固關鍵產業供應鏈核心地位，經濟部2023年起在《產業創新條例》新增「台版晶片法」優惠，2024年首度申報。財政部統計，2024年國稅局核定產創條例投資抵減稅額創新高，衝上297億元，年增38.8％，不排除是受台版晶片法帶動。

產創條例2023年新增「台版晶片法」優惠，對於在台灣技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，符合一定要件，投資前瞻創新研發支出金額可適用25％投資抵減，其購置自行使用先進製程的全新機器或設備支出金額達一定門檻時，可適用5％投資抵減且金額無上限。

近年產創條例研發支出投資抵減核定情形

財政部統計所有適用產創條例減免稅額情況，核定件數過去幾年平均都落在700至800件之間，高峰落在2020年812件，台版晶片法案去年首度申請後，核定件數為785件，件數與過去並無太大差別。

若觀察研發支出，則自2021年開始逐年增加，2024年研發支出年增34.2％，增至3,391億元，為史上新高；在核定抵減稅額部分，2024年躍升至297億元，年增38.8％，同創新高。官員分析，這主要與台版晶片法有密切關係，因為高階研發與先進製程設備支出金額也相對高，直接反映在研發支出與抵減稅額。

從行業別分析，大宗仍為製造業、去年核定631件，約占八成；製造業研發支出為3,035億元、約占整體的九成。細探行業中類別，電子零組件製造業核定件數211件、研發支出為2,294億元，為全行業最多；其次為電腦、電子產品及光學製品製造業件數109件、608億元。

從縣市別來看，件數以台北市最多、167件；新北市居次155件，桃園市第三101件，主因公司主要登記在雙北地區；至於「科技重鎮」新竹縣與新竹市分別為68件、76件。