財政部將於12日公布今年4月全國賦稅收入。回顧今年第1季全國總稅收5,540億元，年減0.6％，其中3月實徵淨額來到2,324億元，年減2.8％，主要是投資人受到美國川普政府關稅議題等言論影響，台股量縮價跌，特別是證交稅在首季已是連續二個月負成長。

財政部統計，3月僅印花稅實徵淨額寫下歷年單月新高；歷年3月新高的為遺產稅、煙酒稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅以及個人房地合一稅。前三月累計歷年同期新高的稅目，包括關稅、綜所稅、奢侈稅、印花稅與娛樂稅。

3月證交稅已是連續二個月負成長，年減幅度為24.6％，為2023年2月以來的新低，第1季的證交稅實徵淨額是570億元，為歷年同期的次高，僅次於2024年，但仍然年減52億元，減幅為8.4％。

財政部表示，受美國關稅政策不明、央行信用管制政策持續與高基期影響，今年第1季證交稅、營業稅、貨物稅及不動產相關稅收皆呈年減態勢，但綜所稅薪資及盈餘分配扣繳稅款成長，抵銷部分減幅，全國稅收微減0.6％。