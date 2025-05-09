兄弟分開繼承房地 稅務局示警：地價稅恐無法享優稅

房地分屬兄弟繼承，地價稅還能用自用住宅稅率嗎？雲林縣稅務局近日接獲民眾來電詢問，表示他與弟弟去年底共同繼承父親留下的房地產，其中土地由他繼承，房屋則由弟弟繼承，他擔心這樣的情況是否影響地價稅適用自用住宅優惠稅率。

稅務局說明，根據《土地稅法施行細則》第4條規定，自用住宅用地必須是土地上建築物的所有人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬，才能適用優惠稅率，因此，若土地和房屋分別由兄弟繼承，雖為親屬，但兄弟屬於旁系親屬，並不符合優惠適用的資格。

也就是說，即使土地持有人本人已將戶籍設在該處，且房屋並未出租或營業，只因房屋所有人是兄弟，而非配偶或直系血親（如父母、子女），仍無法享有自用住宅的地價稅優惠。

稅務局也提醒，若確實符合自用住宅用地的條件，但尚未申請優惠稅率者，務必在地價稅開徵前40日、也就是9月22日前，向土地所在地稅務局提出申請，才能於當年度適用優惠稅率；逾期申請的，則要等到次年才能生效。