2025報稅新制上路！首報族必看六大報稅常見問題



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「報稅QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的報稅常見問題排行。

每年5月是台灣的報稅季，隨著2025年所得稅新制上路，不少首度報稅的民眾對於免稅門檻變動、申報方式及繳稅流程感到「霧煞煞」。本次我們便針對「報稅問題」進行觀測，歸納出六大最常被問到的報稅問題，一起來看看這些疑問的解答吧！

所得稅新制上路：「免稅門檻」提高、「報稅時間」延長至6/30

▲ 網友熱議六大報稅QA 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「報稅QA 」的討論，可發現不少討論聚焦於「免稅門檻」的調整與適用資格上。有網友精算指出「年收44.6萬以下不用繳稅，換算成月收入為37,166元，月收低於這數字就是政府認證的窮人」，並自嘲自己也屬此範圍，引來眾多網友共鳴「政府認證的窮人+1」。

對於家庭戶，有人熱心貼出財政部最新資訊「雙薪家庭、扶養2名以下未滿6歲的幼兒，年收入低於146.1萬免繳稅」，底下卻也有網友表示「一年賺六十幾萬，要是沒人可以報扶養的話就要繳稅了」、「很多人收入高，又有撫養親屬可以退（稅），單身狗悲哀」，讓不少人感嘆報稅制度對不同家庭型態的影響頗有差異。

而對於符合免稅門檻是否還需報稅的提問，則有網友回應「就算免稅也是進系統看一下，如果有股息，有報是能退稅，沒報就歸公」，建議即使免繳稅者也應申報，才不會錯過可能的退稅機會！

而「申報時需要準備什麼？」也是不少民眾在報稅時常見的疑問。綜所稅申報分為「實體」與「線上」兩種方式，實體需備妥身分證、結算申報書、扣繳憑單等文件，線上則可透過自然人憑證、健保卡、戶號＋查詢碼等方式登入系統完成申報。

有網友指出「實體報稅要攜帶的資料太多」，對此有人強力推薦可以透過註冊行動自然人憑證，使用線上報稅，「省了好多時間。」但也有反面意見指出「自然人憑證有時效性還要花錢，使用性不高」，各種登入方式優劣不同，首報族們在選擇上需多花一番心思。

此外，今年「報稅時間」申報期限延長至6月30日，消息一出，不少網友笑稱「延長一個月吃土」，但也有不少人肯定政策背後的用意，便有網友表示「是為了應對關稅，暫緩繳稅，給企業喘息的時間。」根據財政部公告，除了綜所稅申報期限延長，若民眾因經濟壓力無法一次繳清稅款，亦可申請延期或分期繳稅，且免加計利息，提供更彈性的繳納方式，也讓報稅過程更人性化。

不少首報族也納悶「報稅完成後，要怎麼繳納稅款？」隨著電子支付普及，除了臨櫃、超商現金（限3萬元內）等傳統方式，線上繳稅選項也越來越多，包含行動支付、信用卡與ATM等。網友關注的不只有流程，更在意「哪張卡最划算」，有網友詢問「大家有沒有推薦的信用卡來繳所得稅？」吸引留言分享「所得稅可以拆單，超商高回饋先繳，再用信用卡或行動支付拿滿回饋」，並且建議依自身狀況選擇最方便、最划算的方式。

你今年也準備好報稅了嗎？雖然報稅過程中常會遇到大大小小的問題，但其實只要掌握幾個重點，就能大幅減少困擾。遇到不確定的地方，除了參考上述常見問答，也可以多利用政府提供的線上工具與客服資源，幫助自己更順利完成稅務申報。祝大家都能報得清楚、退得安心，首報族也能一次上手、不再怕報稅！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「報稅問題」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/04~2025/05/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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