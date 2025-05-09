快訊

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

農地亂倒廢土 須補地價稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

嘉義縣財稅局表示，近日陸續接獲案件，發現不少原本作為農業用地或養殖用地的土地，遭傾倒廢棄土、堆置石塊等非農業物品，不僅違反土地使用規定，將被環保或地政機關裁罰，還會被稅務機關補徵地價稅

常見情況是地主將農用土地出租或交由他人管理，卻遭濫用而不知情，收到稅單後才知道已不符農業使用，呼籲地主務必落實監督，避免因第三人違法使用導致自身受罰及補稅，造成財損。

財稅局說明，根據相關稅法，農業用地必須實際供作農作、林業、養殖、畜牧或保育等農業用途，才可課徵田賦（等於免地價稅）。如果改作他用，像是任意堆放廢棄物、雜物或提供他人傾倒廢土，則不再符合「農業使用」的認定。稅務機關將從使用變更次年起，改以一般用地稅率課徵地價稅，並可依法追溯補徵多年稅額。

地價稅 廢棄物 農業

延伸閱讀

新北綠黨團提5大專案報告 要求新北市府面對民意監督

議員爭取高雄第二座機場落腳彌陀 陳其邁點出最大困難處

嘉義男涉違法捕鮪魚罰400萬 拍賣500坪土地抵繳仍不夠

東陽財報／第1季稅後淨利14.66億元、EPS 2.48元 將配發現金股利5.3元

相關新聞

企業贈禮券、服務 要列收入

財政部台北國稅局提醒，企業在銷售商品或提供服務時，若額外附贈禮券、消費積點、保固等服務，即使這些項目是免費贈送且未立即履...

隱匿營收避稅 財產恐遭凍結

財政部台北國稅局提醒，企業若有企圖隱匿或轉移財產、逃避稅捐情形，稅捐機關可依法向法院聲請假扣押，凍結其財產，以保障國家稅...

配偶贈與房地 別忘繳契稅

配偶彼此贈與土地或房屋時，地方稅務機關提醒，雖有稅賦優惠空間，仍須依規定完成申報與繳稅，像土地增值稅可選擇延後課稅，但並...

農地亂倒廢土 須補地價稅

嘉義縣財稅局表示，近日陸續接獲案件，發現不少原本作為農業用地或養殖用地的土地，遭傾倒廢棄土、堆置石塊等非農業物品，不僅違...

子女向父母買房 做履保可避稅？專家：有地政士多了一筆收入

房子直接過戶給子女會有贈與稅，而且日後出售，還有沉重房地合一稅，很多人因此改採買賣方式，但買房資金如果非子女自有資金，仍...

袋鼠金融精選2025繳稅神卡 用這張最高回饋26％

5月報稅季開跑，不少民眾開始煩惱該如何聰明繳稅、精省荷包。根據財政部統計，信用卡已成為國人最常用的報稅支付方式，過去五年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。