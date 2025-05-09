農地亂倒廢土 須補地價稅

嘉義縣財稅局表示，近日陸續接獲案件，發現不少原本作為農業用地或養殖用地的土地，遭傾倒廢棄土、堆置石塊等非農業物品，不僅違反土地使用規定，將被環保或地政機關裁罰，還會被稅務機關補徵地價稅。

常見情況是地主將農用土地出租或交由他人管理，卻遭濫用而不知情，收到稅單後才知道已不符農業使用，呼籲地主務必落實監督，避免因第三人違法使用導致自身受罰及補稅，造成財損。

財稅局說明，根據相關稅法，農業用地必須實際供作農作、林業、養殖、畜牧或保育等農業用途，才可課徵田賦（等於免地價稅）。如果改作他用，像是任意堆放廢棄物、雜物或提供他人傾倒廢土，則不再符合「農業使用」的認定。稅務機關將從使用變更次年起，改以一般用地稅率課徵地價稅，並可依法追溯補徵多年稅額。