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配偶贈與房地 別忘繳契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

配偶彼此贈與土地或房屋時，地方稅務機關提醒，雖有稅賦優惠空間，仍須依規定完成申報與繳稅，像土地增值稅可選擇延後課稅，但並非真正免稅；契稅則無豁免規定，若疏忽未繳，恐面臨補稅與怠報罰鍰風險。

稅務局提醒，夫妻間贈與土地時，可選擇是否當下課徵土增稅，若選擇「不課稅」，只是延後課稅，等到未來土地轉售給第三人時，仍需一併補繳原先未繳的土增稅，且將以贈與前的原始取得地價為課稅起點，可能導致稅額增加。

舉例來說，阿其（化名）在2011年買入甲地，公告現值1萬元，2016年贈與配偶小美（化名）時選擇不課稅，小美2024年將土地出售時，計算土增稅的基準仍是2011年的地價1萬元，而非贈與時的1.5萬元。

若夫妻間贈與房屋，雖在夫妻間免徵贈與稅，但仍須繳納契稅。稅務局表示，契稅稅率為契價6%，並應於契約成立日起30日內由受贈人報繳，逾期未申報者，每超過三天將加徵1%怠報金，最高不超過1.5萬元。

免稅 土增稅

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