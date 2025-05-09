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隱匿營收避稅 財產恐遭凍結

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，企業若有企圖隱匿或轉移財產、逃避稅捐情形，稅捐機關可依法向法院聲請假扣押，凍結其財產，以保障國家稅收權益。近期就有公司將營收匯入負責人個人帳戶企圖避稅，導致財產遭國稅局凍結。

依《稅捐稽徵法》規定，稽徵機關若發現納稅人有規避稅捐執行跡象，即可在繳納通知送達後，聲請法院對其名下財產實施假扣押，並與行政執行署協力辦理後續強制執行，確保國家稅收能順利徵起的重要機制，對於有高額欠稅或異常財務操作者，具有嚇阻效果。

此舉不僅是為了防堵稅捐流失，也是確保後續行政執行程序能順利進行。

國稅局舉例，近期北部某專營調理包食品零售的公司，將約7,470萬元營業收入匯入負責人甲君個人帳戶，未依法開立發票及如實申報銷售額，經查，公司帳面僅記載8萬餘元現金、16萬餘元銀行存款及約4,000元利息，與實際營業情況嚴重不符，顯示有規避稅捐之嫌。

國稅局認定該公司有明顯隱匿收入、轉移資金的意圖，隨即向法院聲請假扣押並獲准，後續移送行政執行署執行，財產遭凍結後，甲君才驚覺情勢嚴重，主動與國稅局聯繫補繳稅款，以免情況進一步惡化。

國稅局強調，誠實申報與如期繳納是每一位納稅人應盡的基本義務。若心存僥倖，試圖隱匿收入、規避納稅責任，不僅會被追繳補稅與處罰，還可能導致財產遭凍結、公司營運資金受限，甚至影響個人與企業的信用與商譽。

國稅局提醒，民眾及企業主切勿以身試法，若對稅務申報或繳納流程有疑問，應主動向稅務機關諮詢，避免誤觸法網造成後續損失。

假扣押 國稅局

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