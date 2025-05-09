企業贈禮券、服務 要列收入

財政部台北國稅局提醒，企業在銷售商品或提供服務時，若額外附贈禮券、消費積點、保固等服務，即使這些項目是免費贈送且未立即履行，仍屬於整體交易一部分，相對應收入須在銷售當下認列，不能延後處理，若未申報恐面臨補稅與罰鍰。

國稅局官員表示，這是實務上常會碰到的財務、稅務不一致情況，企業在處理稅務時應特別留意，以免產生漏稅。

官員解釋，根據國際財務報導準則（IFRSs），企業的財會處理上，對於保固服務這類未立即履行的項目，允許估計其價值並列為「遞延收入」，等到實際提供服務時才認列為收入。

不過在稅務上，這種處理方式並不被接受。官員說明，因為從稅法角度看，企業在提供商品或勞務的當下，就已經完成一筆包含附贈服務的交易，附加的保固雖未即時履行，但仍屬交易收益的一部分，因此應與主要交易一併在銷售時入帳，不得遞延。

舉例來說，甲公司2021年度銷售價值5億元的機器設備，並開立統一發票，附帶提供一年免費保固，該公司依財務會計準則，將其中800萬元估計為保固服務的收入，帳列為遞延收入，並未在當年度辦理營所稅申報時一併列入營業收入。

雖然該處理在會計上無誤，但稅務上卻構成短報所得，所幸甲公司在被列案查核前，主動發現錯誤並依《稅捐稽徵法》的申請更正補報，補繳應納稅額與利息，才能免遭稅局裁罰。

官員進一步指出，企業在編製財報時，可依一般會計原則操作，但在辦理營所稅結算申報時，務必要注意會計與稅法之間的認列差異，依法調整營業收入，確保稅額申報無誤，若有遞延收入但未依法調整，日後經稽徵機關查核，除需補稅外，還可能遭裁罰。

國稅局呼籲，企業應建立正確的會計與稅務觀念，如對申報內容有疑義，也可主動洽詢所屬稽徵機關，釐清財務會計、稅務處理常見的差別，以保障自身權益，避免誤踩法規紅線。