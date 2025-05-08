移轉訂價申報季報到！安永給建議：企業須備妥三層文據

隨著2024年度營利事業所得稅結算申報進入高峰期，達一定門檻的企業除了須申報關係企業交易外，也必須依法備妥移轉訂價三層文據，包括主檔報告、國別報告與本地文據。專家提醒，企業須嚴格檢視報表與實際交易的一致性，並提前因應查核風險，才能降低遭補稅與裁罰的機率。

為協助企業掌握最新規範與實務重點，安永聯合會計師事務所8日舉辦線上研討會，聚焦關係企業交易申報書表、移轉訂價文據編製、查核實務以及如何靈活因應國際稅務不確定性所帶來的挑戰。

安永移轉訂價經理譚聿婷指出，若企業年度營收達30億元，且跨境受控交易金額達15億元，就必須送交主檔報告；若企業為集團最終母公司，且前一年度合併營收達270億元，也須申報國別報告。若母公司設於境外，當地未設資訊交換制度或無法實際交換，且台灣企業符合上述門檻，也需負責送交國別報告。

國稅局查核將關注集團在各國利潤分配情況，包括利潤率與有效稅率變化、低稅國收入比重、及實際營運活動的關聯性。譚聿婷指出，企業應主動檢視是否有境外關係人利潤異常偏高或稅負偏低情況，並準備合理性說明與佐證資料。若有一次性調整價格，也應完整揭露，依財政部2019年公告規定備妥相關憑證，避免後續遭查補。

譚聿婷建議，企業定期檢視各公司損益，視情況調整移轉訂價政策，並確保財報、契約、申報表等文據資料內容一致，減少查核風險。

安永移轉訂價會計師林志仁表示，國際稅制改革與政策變動（如關稅上調）將加劇企業移轉訂價壓力，例如進口關係企業若因關稅提高導致成本增加，會壓縮營業利潤、改變利潤配置。

林志仁建議，企業可考慮三項因應方式，首先採用「首次銷售價格」(FSFE)，以製造商交易價格申報關稅，降低稅負；第二，剝離價格中的權利金成分，降低海關完稅價格；第三，調整製造商角色為合約製造商，改變利潤歸屬方式，這些調整需有充分交易資料與轉讓訂價分析支持，以符合常規交易原則。

林志仁強調，面對日益複雜的國際稅務情勢，企業應建立稅務預警制度，全面檢視關係企業的功能、風險、資產與角色，釐清交易合約內容是否合理，並針對關稅新政評估對利潤分配的衝擊。必要時也可啟動雙邊預先訂價協議（BAPA）或相互協議程序（MAP），以避免重複課稅爭議。