快訊

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

移轉訂價申報季報到！安永給建議：企業須備妥三層文據

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永聯合會計師事務所舉辦線上研討會給企業建議。業者提供
安永聯合會計師事務所舉辦線上研討會給企業建議。業者提供

隨著2024年度營利事業所得稅結算申報進入高峰期，達一定門檻的企業除了須申報關係企業交易外，也必須依法備妥移轉訂價三層文據，包括主檔報告、國別報告與本地文據。專家提醒，企業須嚴格檢視報表與實際交易的一致性，並提前因應查核風險，才能降低遭補稅與裁罰的機率。

為協助企業掌握最新規範與實務重點，安永聯合會計師事務所8日舉辦線上研討會，聚焦關係企業交易申報書表、移轉訂價文據編製、查核實務以及如何靈活因應國際稅務不確定性所帶來的挑戰。

安永移轉訂價經理譚聿婷指出，若企業年度營收達30億元，且跨境受控交易金額達15億元，就必須送交主檔報告；若企業為集團最終母公司，且前一年度合併營收達270億元，也須申報國別報告。若母公司設於境外，當地未設資訊交換制度或無法實際交換，且台灣企業符合上述門檻，也需負責送交國別報告。

國稅局查核將關注集團在各國利潤分配情況，包括利潤率與有效稅率變化、低稅國收入比重、及實際營運活動的關聯性。譚聿婷指出，企業應主動檢視是否有境外關係人利潤異常偏高或稅負偏低情況，並準備合理性說明與佐證資料。若有一次性調整價格，也應完整揭露，依財政部2019年公告規定備妥相關憑證，避免後續遭查補。

譚聿婷建議，企業定期檢視各公司損益，視情況調整移轉訂價政策，並確保財報、契約、申報表等文據資料內容一致，減少查核風險。

安永移轉訂價會計師林志仁表示，國際稅制改革與政策變動（如關稅上調）將加劇企業移轉訂價壓力，例如進口關係企業若因關稅提高導致成本增加，會壓縮營業利潤、改變利潤配置。

林志仁建議，企業可考慮三項因應方式，首先採用「首次銷售價格」(FSFE)，以製造商交易價格申報關稅，降低稅負；第二，剝離價格中的權利金成分，降低海關完稅價格；第三，調整製造商角色為合約製造商，改變利潤歸屬方式，這些調整需有充分交易資料與轉讓訂價分析支持，以符合常規交易原則。

林志仁強調，面對日益複雜的國際稅務情勢，企業應建立稅務預警制度，全面檢視關係企業的功能、風險、資產與角色，釐清交易合約內容是否合理，並針對關稅新政評估對利潤分配的衝擊。必要時也可啟動雙邊預先訂價協議（BAPA）或相互協議程序（MAP），以避免重複課稅爭議。

安永 營收 關稅

延伸閱讀

中美經貿高層周末將會談 陸商務部：想解決問題 拿出談的誠意

紐西蘭零關稅牛奶攻台4個月 「價不降、量不漲」真相曝隱憂

90天豁免期倒數！台灣如何拆解川普關稅炸彈？

全新美規Audi Q5漲價近22萬台幣 但不是因為關稅所致？

相關新聞

子女向父母買房 做履保可避稅？專家：有地政士多了一筆收入

房子直接過戶給子女會有贈與稅，而且日後出售，還有沉重房地合一稅，很多人因此改採買賣方式，但買房資金如果非子女自有資金，仍...

袋鼠金融精選2025繳稅神卡 用這張最高回饋26％

5月報稅季開跑，不少民眾開始煩惱該如何聰明繳稅、精省荷包。根據財政部統計，信用卡已成為國人最常用的報稅支付方式，過去五年...

一堆人不知道！別再無腦按下一步 報稅忽略這格恐多繳3萬元

5月報稅季正式開跑，自5月1日至6月30日止，民眾可透過手機、電腦或臨櫃辦理綜合所得稅申報。近期卻有民眾驚喜發現，系統雖然便利，但房貸利息未自動帶入列舉扣除額，親自手動填入後，稅金足足省下超過3萬元，讓他驚呼：「這是已知用火，但很珍貴的火！」

公司帳上僅24萬元！稅局找到「7千萬營收」流向慘了

台北某食品零售公司銷售調理包食品，卻將約7,470萬元營收匯入負責人的個人帳戶，不僅未開立發票，還少報營業額，被財政部台...

收到房屋稅單心痛…稅額差4倍 台中地稅局：有補救機會

房屋稅新制今年首度開徵，非自住房屋稅額，較自住最多差4倍，近期台中市地稅局電話被打爆，很多來不及設籍的自住戶收到稅單，發...

2025報稅／免提移轉訂價報告 三情境

財政部台北國稅局表示，企業若去年與關係人間有「受控交易」，今年5月申報營所稅時，原則上都須依規定備妥「移轉訂價報告」，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。