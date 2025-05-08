袋鼠金融精選2025繳稅神卡 用這張最高回饋26％

5月報稅季開跑，不少民眾開始煩惱該如何聰明繳稅、精省荷包。根據財政部統計，信用卡已成為國人最常用的報稅支付方式，過去五年使用率皆穩定維持在80%左右。看準繳稅高峰，袋鼠金融整理出2025必備繳稅信用卡，無論是想要現金回饋、行動支付便利，還是想將大額稅款輕鬆分期，都能找到最適合的繳稅好幫手！

財政部宣布2025年報稅期限延長至6月底，給予民眾更充裕的申報與繳納時間。民眾只要聰明選卡、掌握各銀行的限時優惠與領券規則，就能讓繳稅季變身回饋季，繳得划算又輕鬆！袋鼠金融「Dr. Roo 報稅診療間」限時開張，參與者不僅能以趣味方式了解自己面對報稅季的情緒狀態，還能激發社群間話題共鳴。完成測驗後，更可獲得專屬的「稅後心靈修復處方箋」，領取量身推薦的旅遊娛樂優惠，包含KKday，Klook以及七分之二的探索品牌推出的旅遊和體驗優惠，助民眾舒壓療癒、迎接稅後新生活。

若稅額不高、又想賺取高額回饋，首推台新 @GoGo 卡，在Ricahrt Life APP領券後，於全家與7-11超商繳交所得稅可享6%回饋，單月與其他通路合併最高可獲得200點台新 Point。新戶若於7月31日前申辦@GoGo 卡，並於核卡後90天內使用指定支付工具繳稅，還可再拿20%回饋，上限2,000點。搭配領券活動，最高回饋可達26%。

此外，透過Paytax財政部網路繳稅平台，使用永豐幣倍卡繳稅享0.15%回饋，需事先上官網登錄，且上限1,000元。玉山銀行 Unicard 也是門檻較低的好選擇。透過 Paytax或玉山（2884） Wallet 繳稅，未滿100萬元，享0.2% 玉山 e point 回饋無上限；100萬元以上，享 0.3% 玉山e point 回饋，上限10萬點，也可選擇不限金額的6期0利率分期方案。

對於稅額較高的民眾，則推薦中國信託 LINE Pay 信用卡推出的繳稅回饋無上限信用卡，繳稅享 0.1% LINE Points 回饋無上限，更享有3、6期 0利率優惠，但須注意分期與回饋活動僅能擇一。

報稅金額高、一次繳清壓力大，不妨善用銀行提供的 0 利率分期服務，聰明理財無負擔。根據袋鼠金融整理，玉山銀行、台新銀行、中國信託等銀行今年皆提供分期繳稅優惠，全卡別用戶最多可享6期0利率，減輕短期現金流壓力。

若希望以較低繳稅門檻享受分期優惠，國泰世華銀行全卡別只要單筆稅額滿 3,000 元，即可申請 6 期 0 利率；彰化銀行也提供類似優惠，繳稅滿 3,000 元，完成登錄即可申請 3 期 0 利率，是小額分期族群的實用選擇。

稅額較高的族群則可留意提供12期0利率 的銀行優惠，星展銀行推出高額分期方案，單筆繳稅金額達 50 萬可申請 6 期 0 利率，達100萬元則可升級為12期0利率，活動需提前登錄；聯邦銀行（2838）則提供相對彈性的選擇，單筆滿 6 萬可申請 3、6、12 期 0 利率，即使金額僅 6,000 元，也能登錄享有 3 或 6 期分期優惠。

對於偏好用手機繳稅的民眾，綁定行動支付不只能省時便利，選對信用卡還能拿滿滿回饋。袋鼠金融整理出今年報稅季最值得注意的行動支付繳稅卡組合，讓你報稅也能賺一波！台灣 Pay、台新 Pay、全支付、一卡通 MONEY、icash Pay，以及悠遊付目前都有提供超值回饋，還能夠節省寶貴時間，直接手機報稅、行動支付一條龍。

台新 Pay 方面，綁定台新 @GoGo 卡在超商繳納所得稅、牌照稅、房屋稅，享有高達 6% 台新 Point 回饋，新戶更享有 20% ，再搭配領券活動最高可達 26% 回饋，是今年不可錯過的回饋黑馬。使用全支付綁定玉山信用卡繳納綜合所得稅，筆筆不限金額即享最高 0.5% 回饋，全支付新戶再加碼 0.5% 回饋。

台灣 Pay 用戶也有好康，綁定兆豐銀行信用卡繳稅，滿額最高享 2,000 元刷卡金，另外使用彰化銀行、第一銀行信用卡，達活動門檻即可各享 100 元刷卡金。使用合作金庫及台灣銀行信用卡，完成指定繳稅還能分別獲得 100 元超商電子禮券及 200 元刷卡金。

為幫助民眾快速報稅無負擔，報稅族只要加入袋鼠金融 LINE 官方帳號，並回答與報稅相關問題，30 秒即可獲得個人專屬報稅攻略懶人包。此外，袋鼠金融官網上也推出「2025 報稅資訊研究社」，幫報稅族統整完整報稅資訊，了解申報重點，包含整理了適用於繳稅的信用卡和信貸方案，滿足民眾繳稅、資產配置的需求。