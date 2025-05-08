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公司帳上僅24萬元！稅局找到「7千萬營收」流向慘了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
任何一點逃漏稅伎倆都會被國稅局識破。圖／聯合報系資料照片
任何一點逃漏稅伎倆都會被國稅局識破。圖／聯合報系資料照片

台北某食品零售公司銷售調理包食品，卻將約7,470萬元營收匯入負責人的個人帳戶，不僅未開立發票，還少報營業額，被財政部台北國稅局查核後，認定該行為構成隱匿資金、企圖轉移財產規避稅捐，依法核定補徵營業稅與罰鍰合計933萬餘元。

國稅局說明，這間食品零售公司帳上僅記載8萬元現金、16萬元存款與微額利息，與實際營收規模極不相符，顯示有明顯隱匿、移轉財產之嫌。

根據《稅捐稽徵法》第24條規定，納稅義務人如有逃稅跡象，稽徵機關得於繳納通知送達後，直接向法院聲請假扣押其財產，並交由行政執行機關進行後續強制執行，以保障國家稅收權益。

直到國稅局依法核定補徵這間食品零售公司營業稅與罰鍰合計933萬餘元，並向法院聲請假扣押，凍結相關財產，案件移送行政執行署後，該負責人才驚覺嚴重性，主動與國稅局聯繫繳清稅款。

國稅局強調，假扣押是保障稅收的重要手段，尤其在發現納稅義務人刻意規避義務、轉移資產時，將依法即時採取措施，避免損及公帑。

國稅局也再次提醒，企業與民眾應依法申報、如期繳稅，切勿心存僥倖。一旦遭假扣押，不僅財產被凍結、營運資金受限，還會面臨額外的罰鍰與執行費用，得不償失。

假扣押 國稅局 營業稅

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