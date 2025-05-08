一堆人不知道！別再無腦按下一步 報稅忽略這格恐多繳3萬元

5月報稅季正式開跑，自5月1日至6月30日止，民眾可透過手機、電腦或臨櫃辦理綜合所得稅申報。近期卻有民眾驚喜發現，系統雖然便利，但房貸利息未自動帶入列舉扣除額，親自手動填入後，稅金足足省下超過3萬元，讓他驚呼：「這是已知用火，但很珍貴的火！」

原PO在社群平台「Threads」發文表示，他在報稅過程中意外發現「房貸利息不會自動列入扣除額」，進一步手動填寫後，稅金瞬間少了3萬多元，掀起熱烈討論。截至目前，該貼文已吸引逾76萬人次瀏覽、6千多個按讚及大量轉發。

不少內行網友跟進實測，紛紛證實該說法，「沒有自動帶入+1」、「超中肯，是用過才知道的冷知識，3萬多不是小錢，該大力宣傳」、「前幾年沒填損失超慘」、「真的，我也是自己好奇手動時才發現」，也有人提醒，系統預設會套用標準扣除額，若未主動操作，容易錯失節稅良機，建議進入「確認稅額」頁面後點選「切換編修模式」，再手動勾選「自用住宅購屋借款利息」項目的「帶入」鍵。資料全部帶入後，再視試算金額選擇要採用「標準扣除額」或「列舉扣除額」報稅。

財政部也透過財政資訊中心YouTube頻道釋出教學影片，說明手機與電腦報稅流程中的關鍵操作，提醒報稅人務必檢查是否符合列舉扣除的條件，包含房貸利息、捐贈支出、醫療費用、保險費等項目，並備妥收據，自行輸入金額即可減免所得稅。