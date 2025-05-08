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收到房屋稅單心痛…稅額差4倍 台中地稅局：有補救機會

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影

房屋稅新制今年首度開徵，非自住房屋稅額，較自住最多差4倍，近期台中市地稅局電話被打爆，很多來不及設籍的自住戶收到稅單，發現稅金暴增「心好痛」，有的去年繳1萬多，今年暴增到3萬多，急問能不能補救？地稅局說，自住設戶籍申報期限延長至6月2日，還有補救機會。

地稅局長沈政安說，房屋稅新制對非自住課重稅，原本自住如未於今年3月24日前完成本人、配偶或直系親屬戶籍登記並申報，改按非自住用課稅；他認為，新制上路，應給予民眾更多緩衝時間，因此他去年即向中央建議延長自住設戶籍申報期限，獲全國各縣市支持，財政部宣布延長至6月2日。

地稅局統計，台中市原自住房屋未設戶籍計18.5萬人，經過地政局寄發2次通知提醒，截至3月25日，已有7.7萬人完成戶籍登記，尚有10.8萬人未設戶籍。扣除作公益出租、社會住宅、委託包租代管業者或自行出租申報租賃所等，近期有很多人因收到稅單，發現

沈政安說明，房屋稅新制採全國總歸戶計算，並依持有戶數按差別稅率，課稅3.2%至4.8%；以本人、配偶及未成年子女在全國持有1戶自住房屋為例，在期限內設戶籍後享優惠稅率1.0%，若未設戶籍，視同非自住，在六都，持有1戶非自住稅率3.2%。

地稅局估算，以台中市南屯區16年社區大樓2樓約50坪自住房屋為例，若全國總歸戶僅持有1戶，非自住要繳1.6萬元，若在期限內自住遷入戶籍，稅降為5000元，節稅達1.1萬元。

地稅局為了減輕市民的負擔，特別整理減稅妙招，包括自住輕稅、全國單一自住減稅，以及作公益出租、社會住宅、委託包租代管業者或自行出租申報租賃所等。

台中市地稅局提供節稅妙招。圖／台中市地稅局提供
台中市地稅局提供節稅妙招。圖／台中市地稅局提供

房屋稅 社會住宅

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