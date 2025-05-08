快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

內政部：危老不落日 三面向修法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
外界關注危老條例2027年將落日，內政部表示將修法延續，將從三面向討論，包含適用範圍、容積獎勵機制、配套獎勵等。聯合報系資料照
外界關注危老條例2027年將落日，內政部表示將修法延續，將從三面向討論，包含適用範圍、容積獎勵機制、配套獎勵等。聯合報系資料照

內政部昨（7）日表示，截至今年3月底止，全國都更核定件數已達1,222案，危老重建核准件數達4,197案，兩者均呈穩定成長。外界關注危老條例2027年將落日，內政部表示將修法延續，將從三面向討論，包含適用範圍、容積獎勵機制、配套獎勵等。

內政部長劉世芳今日將赴立法院內政委員會報告「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」，書面報告昨日出爐。

內政部表示，為提升都更效率與誘因，內政部已延長相關稅捐減徵期限至2029年，同時規劃推動「老宅延壽計畫」，結合長照3.0與淨零碳排政策，協助高齡者在宅安養並促進老屋再利用。

都更方面，內政部強調，為改善都市環境與機能衰退問題，近年持續推動修法與制度優化，包括簡化高風險建築（如海砂屋、耐震不足建物）重建程序，放寬原容積獎勵適用範圍，以及擬訂「都市更新發展計畫」，聚焦五大面向，包括強化政府主導、強化專責機構、改善民間輔導機制、人才培育與高風險建物優先推動。

而國家住都中心2018年成立以來，已成功招商63案，總投資金額超過4,538億元，其中14案由中心主導，預估今年將再推六案。

危老重建方面，為應對都市建物老化與災害風險，2017年危老條例上路後，內政部每年投入逾億元預算，補助耐震評估、計畫擬定、融資保證與人才培訓，截至3月底，已完成近2萬件耐震評估，核准重建計畫4,197案。

內政部 都更 風險

延伸閱讀

【重磅快評】「宣判」國民黨組織性犯罪 李進勇不演了

520後將成內閣換將名單？ 劉世芳：謝謝指教

83年次至93年次役男看過來 內政部開放申請延緩、優先入營

康橋7生輕重傷…毒駕事件頻傳 陳菁徽批劉世芳：心思還在大罷免？

相關新聞

2025報稅／免提移轉訂價報告 三情境

財政部台北國稅局表示，企業若去年與關係人間有「受控交易」，今年5月申報營所稅時，原則上都須依規定備妥「移轉訂價報告」，不...

土地沒過戶就賣 恐雙重處罰

桃園市地方稅務局表示，民眾購買土地後，如果未向地政機關辦理所有權移轉登記就再出售，是違法行為，除了會依照土地稅法處以罰鍰...

騎樓當攤位 須繳房屋稅

彰化縣地方稅務局提醒，房屋稅課徵標準與實際使用情形息息相關，民眾切勿掉以輕心，尤其房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生...

增僱員工補助款 要列收入

財政部南區國稅局表示，企業若已領取政府針對增僱員工發放的補助款，須列為公司收入，同時在申請適用《中小企業發展條例》增僱員...

內政部：危老不落日 三面向修法

內政部昨（7）日表示，截至今年3月底止，全國都更核定件數已達1,222案，危老重建核准件數達4,197案，兩者均呈穩定成...

房屋稅2.0雙北吵不停 白話文解釋一次看懂稅單錯在哪

今年是房屋稅2.0新制首次開徵，雙北市傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲，引發民怨。新北民進黨籍議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。