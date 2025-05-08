內政部：危老不落日 三面向修法

內政部昨（7）日表示，截至今年3月底止，全國都更核定件數已達1,222案，危老重建核准件數達4,197案，兩者均呈穩定成長。外界關注危老條例2027年將落日，內政部表示將修法延續，將從三面向討論，包含適用範圍、容積獎勵機制、配套獎勵等。

內政部長劉世芳今日將赴立法院內政委員會報告「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」，書面報告昨日出爐。

內政部表示，為提升都更效率與誘因，內政部已延長相關稅捐減徵期限至2029年，同時規劃推動「老宅延壽計畫」，結合長照3.0與淨零碳排政策，協助高齡者在宅安養並促進老屋再利用。

都更方面，內政部強調，為改善都市環境與機能衰退問題，近年持續推動修法與制度優化，包括簡化高風險建築（如海砂屋、耐震不足建物）重建程序，放寬原容積獎勵適用範圍，以及擬訂「都市更新發展計畫」，聚焦五大面向，包括強化政府主導、強化專責機構、改善民間輔導機制、人才培育與高風險建物優先推動。

而國家住都中心2018年成立以來，已成功招商63案，總投資金額超過4,538億元，其中14案由中心主導，預估今年將再推六案。

危老重建方面，為應對都市建物老化與災害風險，2017年危老條例上路後，內政部每年投入逾億元預算，補助耐震評估、計畫擬定、融資保證與人才培訓，截至3月底，已完成近2萬件耐震評估，核准重建計畫4,197案。