騎樓當攤位 須繳房屋稅
彰化縣地方稅務局提醒，房屋稅課徵標準與實際使用情形息息相關，民眾切勿掉以輕心，尤其房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生改變，極可能影響課稅認定，導致需補稅或受罰。
依規定，騎樓若供一般大眾通行，屬公共通行空間，不納入房屋稅課徵範圍。然而，若屋主將騎樓設置圍籬、拉下鐵門或擺設桌椅攤位營業，即使僅在部分時段封閉、其餘時間仍對外開放，也會因「實際用途改變」而喪失公共性質，須依法按營業使用認定課徵房屋稅，像是設置小吃攤位、咖啡座、商品展示架等。
稅務局指出，若騎樓用於設攤、擺設桌椅、放置櫃位等營業行為，造成部分或全部空間無法供行人自由通行，即喪失「供公眾通行」性質，將比照營業用房屋課稅，屋主應留意，以免因誤認為免稅而遭補稅或受罰。
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