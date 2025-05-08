快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

騎樓當攤位 須繳房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生改變，極可能影響課稅認定，導致需補稅或受罰。聯合報系資料照
房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生改變，極可能影響課稅認定，導致需補稅或受罰。聯合報系資料照

彰化縣地方稅務局提醒，房屋稅課徵標準與實際使用情形息息相關，民眾切勿掉以輕心，尤其房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生改變，極可能影響課稅認定，導致需補稅或受罰。

依規定，騎樓若供一般大眾通行，屬公共通行空間，不納入房屋稅課徵範圍。然而，若屋主將騎樓設置圍籬、拉下鐵門或擺設桌椅攤位營業，即使僅在部分時段封閉、其餘時間仍對外開放，也會因「實際用途改變」而喪失公共性質，須依法按營業使用認定課徵房屋稅，像是設置小吃攤位、咖啡座、商品展示架等。

稅務局指出，若騎樓用於設攤、擺設桌椅、放置櫃位等營業行為，造成部分或全部空間無法供行人自由通行，即喪失「供公眾通行」性質，將比照營業用房屋課稅，屋主應留意，以免因誤認為免稅而遭補稅或受罰。

免稅 咖啡 房屋稅

延伸閱讀

房屋稅2.0雙北吵不停 白話文解釋一次看懂稅單錯在哪

買未保存登記房屋 留意契稅繳納日期

北市房屋稅2.0系統出包影響5萬人 納稅人可以這麼做

房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

相關新聞

2025報稅／免提移轉訂價報告 三情境

財政部台北國稅局表示，企業若去年與關係人間有「受控交易」，今年5月申報營所稅時，原則上都須依規定備妥「移轉訂價報告」，不...

土地沒過戶就賣 恐雙重處罰

桃園市地方稅務局表示，民眾購買土地後，如果未向地政機關辦理所有權移轉登記就再出售，是違法行為，除了會依照土地稅法處以罰鍰...

騎樓當攤位 須繳房屋稅

彰化縣地方稅務局提醒，房屋稅課徵標準與實際使用情形息息相關，民眾切勿掉以輕心，尤其房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生...

增僱員工補助款 要列收入

財政部南區國稅局表示，企業若已領取政府針對增僱員工發放的補助款，須列為公司收入，同時在申請適用《中小企業發展條例》增僱員...

內政部：危老不落日 三面向修法

內政部昨（7）日表示，截至今年3月底止，全國都更核定件數已達1,222案，危老重建核准件數達4,197案，兩者均呈穩定成...

房屋稅2.0雙北吵不停 白話文解釋一次看懂稅單錯在哪

今年是房屋稅2.0新制首次開徵，雙北市傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲，引發民怨。新北民進黨籍議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。