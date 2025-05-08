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增僱員工補助款 要列收入

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部南區國稅局表示，企業若已領取政府針對增僱員工發放的補助款，須列為公司收入，同時在申請適用《中小企業發展條例》增僱員工租稅優惠時，應先從薪資支出中扣除，再據以計算可加成減除金額。

南區國稅局指出，政府修法擴大中小企業增僱員工租稅優惠，去年1月1日起適用，只要企業增聘24歲以下或65歲以上本國籍基層員工兩人以上，且整體薪資有增加，就可將相關薪資費用加成減除100%，減輕稅負。

國稅局提醒，企業若已領取政府針對增僱員工發放的補助款，這筆補助金額須列為公司收入外，同時也應自計算加成減除的薪資支出中扣除，避免出現重複享有補助與減稅優惠的情形。

適用這項優惠應留意基層員工認定標準；企業須在營所稅結算申報期間內完成申請，依規定格式填報相關資料，並將加成減除金額納入基本所得額，計算最低稅負。企業應先備妥2023年與2024年勞保被保險人名冊、增僱人員保險資料表、薪資明細、切結書等文件。

國稅局 薪資

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