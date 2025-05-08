快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

土地沒過戶就賣 恐雙重處罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市地方稅務局表示，民眾購買土地後，如果未向地政機關辦理所有權移轉登記就再出售，是違法行為，除了會依照土地稅法處以罰鍰外，還可能因未申報房地合一稅而遭補稅加罰，換言之，納稅人可能因此遭到雙重處罰，不得不慎。

稅務局舉例，納稅人小桃（化名）在2025年2月購入一戶透天厝，沒想到還沒完成過戶手續，就遇到買家出價購入，他便迅速訂約轉手，想賺一筆價差，豈料事情沒那麼簡單，不但交易被盯上，還收到稅捐稽徵機關的裁罰通知，不僅賠了時間又傷荷包。

桃園市稅務局表示，依據土地稅法規定，土地買賣未完成過戶就再行出售，應依土地稅法第54條裁罰。過去這類情況是按土地移轉現值處2%固定罰鍰，現已改為「2%以下」彈性罰度，依個案情節輕重處分。

根據財政部修正的「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，目前裁罰標準為土地移轉現值逾100萬元至250萬元者罰0.5%；逾250萬元至500萬元罰1%；逾500萬元至1,000萬元罰1.5%；若超過1,000萬元則罰1.8%。若經查證有「故意規避」情形，則可依上限2%裁罰。

除了地方稅，地稅局也提醒，這類短期買賣行為往往還會涉及「房地合一稅」，民眾在完成土地與建物所有權移轉登記後，應在次日起30日內向國稅局申報交易所得稅，否則恐被補稅加罰鍰，變成雙重受罰。

稅務局呼籲，買賣土地或房屋時，千萬不要貪快，應先完成所有權移轉登記，再進行下一筆交易。

房地合一稅 所得稅 財政部

延伸閱讀

誤植地號致補徵鉅額稅款 監院糾正財政部北區國稅局

立委籲總部實質南遷 中油成立推動專案小組

北市大安區有望再增地下停車場 停管處：年底開說明會

3土地、2建物和多部轎車 台南分署拍賣價逾2133萬元

相關新聞

2025報稅／免提移轉訂價報告 三情境

財政部台北國稅局表示，企業若去年與關係人間有「受控交易」，今年5月申報營所稅時，原則上都須依規定備妥「移轉訂價報告」，不...

土地沒過戶就賣 恐雙重處罰

桃園市地方稅務局表示，民眾購買土地後，如果未向地政機關辦理所有權移轉登記就再出售，是違法行為，除了會依照土地稅法處以罰鍰...

騎樓當攤位 須繳房屋稅

彰化縣地方稅務局提醒，房屋稅課徵標準與實際使用情形息息相關，民眾切勿掉以輕心，尤其房屋前方常見的「騎樓」空間，若用途發生...

增僱員工補助款 要列收入

財政部南區國稅局表示，企業若已領取政府針對增僱員工發放的補助款，須列為公司收入，同時在申請適用《中小企業發展條例》增僱員...

內政部：危老不落日 三面向修法

內政部昨（7）日表示，截至今年3月底止，全國都更核定件數已達1,222案，危老重建核准件數達4,197案，兩者均呈穩定成...

房屋稅2.0雙北吵不停 白話文解釋一次看懂稅單錯在哪

今年是房屋稅2.0新制首次開徵，雙北市傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲，引發民怨。新北民進黨籍議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。