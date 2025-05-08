土地沒過戶就賣 恐雙重處罰

桃園市地方稅務局表示，民眾購買土地後，如果未向地政機關辦理所有權移轉登記就再出售，是違法行為，除了會依照土地稅法處以罰鍰外，還可能因未申報房地合一稅而遭補稅加罰，換言之，納稅人可能因此遭到雙重處罰，不得不慎。

稅務局舉例，納稅人小桃（化名）在2025年2月購入一戶透天厝，沒想到還沒完成過戶手續，就遇到買家出價購入，他便迅速訂約轉手，想賺一筆價差，豈料事情沒那麼簡單，不但交易被盯上，還收到稅捐稽徵機關的裁罰通知，不僅賠了時間又傷荷包。

桃園市稅務局表示，依據土地稅法規定，土地買賣未完成過戶就再行出售，應依土地稅法第54條裁罰。過去這類情況是按土地移轉現值處2%固定罰鍰，現已改為「2%以下」彈性罰度，依個案情節輕重處分。

根據財政部修正的「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，目前裁罰標準為土地移轉現值逾100萬元至250萬元者罰0.5%；逾250萬元至500萬元罰1%；逾500萬元至1,000萬元罰1.5%；若超過1,000萬元則罰1.8%。若經查證有「故意規避」情形，則可依上限2%裁罰。

除了地方稅，地稅局也提醒，這類短期買賣行為往往還會涉及「房地合一稅」，民眾在完成土地與建物所有權移轉登記後，應在次日起30日內向國稅局申報交易所得稅，否則恐被補稅加罰鍰，變成雙重受罰。

稅務局呼籲，買賣土地或房屋時，千萬不要貪快，應先完成所有權移轉登記，再進行下一筆交易。